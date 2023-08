“Homem fantasiado de urso” em zoológico chinês causa polêmica

Urso em zoológico chinês causa polêmica – Um vídeo que viralizou recentemente tem causado polêmica entre os visitantes do Hangzhou Zoo, na China. As imagens mostram um urso malaio, apelidado de Angela, de pé sobre suas patas traseiras, o que levou alguns espectadores a questionar se o animal era, na verdade, uma pessoa fantasiada. Tal acusação levou os responsáveis pelo zoológico a se pronunciarem em defesa da autenticidade de Angela.

O zoológico em Hangzhou negou que o urso estivesse fantasiado de humano ao ser flagrado em pé nas patas traseiras. Foto: divulgação

Urso foi confundido com homem em zoológico

O fenômeno ocorreu quando a filmagem do urso malaio, conhecido como urso do sol, se tornou viral, atraindo a atenção de uma multidão online. As características distintas do animal, como suas pernas delgadas e dobras de pele, levaram alguns espectadores a questionar se o urso era, na verdade, uma pessoa em uma fantasia de urso. Esta curiosa suposição logo se espalhou pelas redes sociais, causando alvoroço e incerteza entre os espectadores.

Face a essas alegações selvagens, a administração do Hangzhou Zoo decidiu se pronunciar. Uma declaração peculiar foi emitida, supostamente do ponto de vista de Angela, o urso do sol. “Algumas pessoas acham que eu fico de pé como uma pessoa. Parece que vocês não me entendem muito bem,” dizia a declaração.

Essa reação não apenas refutou as alegações, mas também apontou para uma falta de compreensão sobre a espécie do urso do sol. Os ursos do sol são menores do que outros ursos e têm uma aparência diferente, o que pode ter contribuído para a confusão. Além disso, esses ursos são nativos da Malásia e são conhecidos por seu tamanho menor em comparação com outras espécies de ursos.

O Hangzhou Daily, veículo de mídia local, foi o primeiro a notar a atenção que Angela estava recebendo. “Por causa da maneira como eles ficam de pé, algumas pessoas online questionam se eles são ‘humanos disfarçados'”, relatou o veículo.

Para esclarecer essa questão, os tratadores do zoológico afirmaram que os ursos do sol são menores do que outros ursos e têm uma aparência diferente, mas são igualmente reais. Esses ursos, os menores do mundo, são apenas do tamanho de um cão grande. Na sua estatura máxima, eles têm cerca de 1,27 metros de altura enquanto estão de pé sobre suas patas traseiras, em contraste com os ursos grizzly, que podem atingir até 2,74 metros de altura.

Animais selvagens

A peculiaridade do urso do sol de Angela levanta questões importantes sobre como percebemos e interpretamos os animais selvagens, especialmente quando encontrados fora de seu habitat natural. Este incidente também realça a necessidade de educação e consciência sobre a biodiversidade do nosso planeta. Afinal, cada espécie de animal tem características únicas e comportamentos que podem parecer estranhos ou incomuns para nós, seres humanos.

Por fim, embora o vídeo de Angela possa ter causado confusão e especulação inicialmente, ele serve como um lembrete da incrível variedade de formas de vida em nosso planeta. Seja um urso do sol, um grizzly ou um ser humano, cada criatura tem um lugar no vasto mosaico da vida na Terra. Como visitantes de zoológicos ou espectadores online, devemos nos esforçar para apreciar e respeitar essa diversidade, em vez de questionar sua autenticidade.

