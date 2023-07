Ciência diz que este é o melhor horário para tomar café da manhã e evitar o diabetes

Neste exato momento é muito provável que existam milhares de pessoas que estejam pensando em formas de evitar o diabetes. Muitas dessas pessoas, por sinal, podem já estar seguindo algumas dicas que já são de senso comum, para a dica de praticar exercícios físicos de forma regular ou mesmo a dica de evitar o máximo possível comer doce em excesso.

Porém, o que muitas dessas pessoas não sabem é que o horário que escolhem para tomar o café da manhã, que é nada menos que a principal refeição do dia, também pode ser útil dentro desse contexto.

Mas qual seria, então, a melhor hora para esta refeição?

A resposta está no decorrer da leitura a seguir.

Evitar o diabetes somente regulando alguns horários é possível | Imagem: montatip lilitsanong / unsplash.com

Uma pesquisa extremamente interessante para quem quer evitar o diabetes

Pode ser no mínimo curioso saber que o horário que uma pessoa escolhe para o seu café da manhã pode ajudá-la a evitar o diabetes, porém, aparentemente, de fato essa informação é real.

Ocorre que uma pesquisa que foi publicada originalmente no Jornal Internacional de Epidemiologia mostrou que a hora na qual a primeira refeição do dia é feita pode impactar significativamente a prevenção e até mesmo a manifestação da doença em questão no organismo.

Os pesquisadores envolvidos fizeram a análise dos dados coletados com pouco mais de 103 mil adultos e fizeram uma descoberta interessante: os participantes que fizeram a primeira refeição do dia antes das 08h00 apresentaram menor risco de desenvolver diabetes. Foi percebido, ainda, que apresentou menor risco também quem fez a última refeição exatamente antes das 19h00.

Mas qual seria, exatamente, a relação entre os horários e o diabetes?

Anna Palomar-Cros, que é pesquisadora do ISGlobal e foi a primeira autora da pesquisa em questão, explica que esse contexto é ligado ao ciclo circadiano, que nada mais é do que o ciclo biológico que mantém o organismo funcionando de forma regular no decorrer das 24 horas.

Ela afirma que o horário de cada refeição influencia a regulação desse ciclo e, ainda, controla lipídeos e glicose, embora existam poucas pesquisas que atuem diretamente na influência de cada horário e até mesmo do jejum com a chamada diabetes do tipo 2.

Vale frisar, ainda, que este ciclo afeta os hormônios, o metabolismo e a sensibilidade à capacidade de absorção de glicose.

Veja também: Caneta contra obesidade: quais são os riscos e quando ela é indicada?

Uma nova forma de evitar o diabetes

Por conta dos motivos acima citados, a crononutrição está cada vez mais presente na rotina das pessoas, uma vez que representa uma dieta que vai muito além da alimentação e se baseia, ainda, no ritmo circadiano, com o objetivo de evitar o diabetes e outras doenças consideradas crônicas.

Logo, tomar café da manhã se possível antes das 08h00 ajuda a manter o ritmo do organismo sincronizado, melhorando a sensibilidade à insulina e o metabolismo. E, claro: evitar comer depois das 19h00 também é útil, pois evita os picos de glicose no período da noite, que é justamente quando o organismo não consegue processá-la.

Veja também: Este é o RISCO oculto do ciclismo para homens; confira