Bolsa Família de agosto já tem antecipação? Descubra as datas

O Bolsa Família é um dos programas sociais que mais abrange os brasileiros, atendendo mais de 20 milhões de beneficiários todos os meses. O valor é pago sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês e sempre, há a expectativa do pagamento ser antecipado e a boa notícia é que sim, o benefício do mês de agosto será antecipado, entenda o motivo.

Saiba tudo sobre a antecipação do Bolsa Família de agosto | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como o pagamento do Bolsa Família é feito?

Todos os meses, a Caixa realiza o pagamento do benefício em questão, por intermédio do aplicativo Caixa Tem, o aplicativo foi lançado no período da pandemia e até os dias de hoje ele é útil para o pagamento de vários benefícios sociais, inclusive, o Bolsa Família.

Vale salientar que através do pagamento pelo aplicativo, é possível que os beneficiários movimentem o dinheiro sem sair de casa, realizando o pagamento de boletos bancários, contas de luz, água e internet além de transferência via pix.

E por conta que o valor é repassado pelo aplicativo, sempre a Caixa Econômica realiza a antecipação de algumas parcelas, isto é, de quem iria receber na segunda, ela recebe no sábado imediatamente anterior. Portanto, todos que deveriam receber o benefício na segunda, irão receber no sábado.

Qual o valor do benefício que será pago em Agosto?

O pagamento do benefício irá variar a depender da quantidade de membros presentes na família, quanto mais membros houver no núcleo familiar, maior será o valor pago pelo Governo Federal, para respeitar a renda per capita mínima de R$ 142 por pessoa.

Além disso, também deve ter um pagamento mínimo, que no caso, é de R$ 600, ou seja, famílias menores, recebem R$ 600 e as famílias maiores, irão receber o valor proporcional a quantidade de membros.

Também há o pagamento dos adicionais, que basicamente, são dois, um no valor de R$ 150 que é destinado para crianças com idade de zero a seis anos e o outro é no valor de R$ 50 e é destinado para crianças e jovens com idade entre sete e dezoito anos e mulheres gestantes também.

Regras do Bolsa Família ficam mais rígidas

Outra diferença, é que agora, as regras do Bolsa Família ficaram mais rígidas, para que só receba o benefício quem de fato precisa, além disso, se está recebendo o valor mensal, deve seguir à risca as regras impostas pelo Governo.

Uma das regras é que crianças em idade escolar, devem ter uma frequência mínima na escola e também o devido acompanhamento nutricional e a caderneta de vacinação atualizada.

Caso isso não aconteça, a família pode acabar perdendo o benefício. Isso também pode acontecer caso o Cadastro Único não esteja atualizado, por isso, é importante sempre ficar atento às regras e evitar a suspensão do benefício.