Temporada de Leão traz MUITOS problemas na vida destes signos

Conforme os astros se movimentam pela imensidão do céu, sempre ocorre de eles influenciarem os signos do zodíaco, embora nem sempre essa influência atinja a todos de uma vez. Logo, por conta disso, não é raro que muitas pessoas possam sentir desconforto enquanto as mudanças astrais acontecem.

A sensação de desconforto, por sua vez, pode se tornar ainda mais intensa justamente para os nativos de alguns signos, no decorrer da temporada de Leão, sendo este um período marcante, com poder de tirar indivíduos da famosa zona de conforto.

Primeiramente, deve-se sempre frisar que cada pessoa irá reagir de uma forma à influência dos astros.

De um lado há quem irá sentir motivação e inspiração por causa da energia que Leão emana, por exemplo, e do outro há quem possa sentir ansiedade.

Os nativos destes signos devem se preparar para mudanças | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Os signos que serão afetados pela temporada de Leão

Como mencionado acima, existem muitas movimentações astrológicas que afetam somente alguns signos, e a chamada temporada de Leão é um exemplo muito claro disso, uma vez que irá afetar de forma um pouco negativa somente os nativos de exatamente 3 signos.

Estes signos são:

O signo de Câncer

Câncer é um signo da água, muito influenciado pela Lua, e que é conhecido por ser protetor, sensível e emotivo. Porém, neste período em que Leão se destaca, a energia de seus nativos tende a mudar, levando-os a tentar alcançar uma posição de liderança.

Será o momento no qual o canceriano pode sentir que saiu da zona de conforto e está deslocado, considerando que é o tipo de pessoa mais reservada. A exposição social, de modo geral, pode dar a sensação de pressão.

O signo de Virgem

O virginiano costuma ser associado a algo mais analítico, detalhista, reservado e prático, além de ser eficiente e organizado. E, de modo geral, prefere uma vida reservada e discreta.

Porém, quando ocorre a temporada de Leão, o nativo de Virgem fica muito mais extrovertido, clamando por reconhecimento e drama, criando um verdadeiro clima de desastre. Afinal, a natureza destes dois signos é muito diferente.

O signo de Capricórnio

Por fim, há Capricórnio, que dá valor à segurança financeira e à estabilidade em todos os sentidos, ficando mais ousado e extrovertido conforme Leão se destaca no céu.

Essa mudança, por sinal, tem o poder de fazer o capricorniano ficar ansioso e triste, uma vez que tem em sua natureza uma energia de foco e discrição, voltada para o trabalho e para projetos de longo prazo.

As previsões não devem ser motivo para desânimo

Para muitos nativos dos signos que foram citados na lista acima, as previsões apresentadas podem ser até mesmo motivo de desânimo. Porém, é muito importante não levá-las tão a sério.

Ocorre que, de modo geral, a temporada de Leão não é definitiva. Ou seja: trata-se de algo passageiro, que irá influenciar personalidades somente por um período e, depois, tudo voltará a ser como antes.

Vale lembrar, por fim, que a vida, de qualquer forma, é repleta de momentos bons e outros nem tanto.

