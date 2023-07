Mineiro de 127 anos morre, diz cartório! Ele nasceu em agosto de 1895

Homem de 127 anos morreu no Brasil – O município de Pedra Bonita, na Zona da Mata em Minas Gerais, se despediu na última sexta-feira, dia 28, de um de seus mais ilustres cidadãos: José Paulino Gomes. Seu José, como era conhecido, teria alcançado a notável idade de 127 anos, um feito que seria digno de entrar para os registros do Guinness World Records como o homem mais velho do mundo.

José Paulino Gomes morreu aos 127 anos em Minas Gerais. Foto: divulgação

Aos 127 anos, brasileiro pode ser o mais velho do mundo

O Cartório Silva, única repartição de registro civil do município, documenta em sua certidão de casamento que José nasceu em 4 de agosto de 1895. Casou-se em 1917, tendo supostamente 22 anos na época do matrimônio. “Raramente se casava homens com 17 anos. Portanto, presume-se que realmente ele nasceu antes de 1900”, comentou Willyan José Rodrigues de Souza, assessor jurídico do cartório.

Veja também: Atenção! Infarto em jovens está mais comum; por quê?

Seu José faleceu a uma semana de possivelmente completar 128 anos. A atual detentora do recorde de pessoa mais velha do mundo, segundo o Guinness World Records, é a espanhola Maria Branyas Morera, de 115 anos. Esse fato por si só teria colocado José em posição de destaque no mundo.

No entanto, a família de Seu José revelou que seus documentos apresentavam variações nas informações e, portanto, não eram padronizados. A situação motivou a família a buscar a confirmação da verdadeira idade de seu patriarca no cartório da cidade.

De acordo com Eliane Ferreira, neta de José, “No interior aqui, geralmente, as pessoas são registradas quando já estão mais velhas. Existem vários casos de documentação errada. Porém, a documentação dele sugeria uma idade inferior à real. Há uma senhora aqui perto com 98 anos que afirma que o conhecia desde quando ele já era um rapazinho. Foi quando nossa curiosidade para confirmar sua idade nos levou ao cartório. Estávamos certos de que ele tinha pelo menos 110 anos. Agora, queremos saber qual será a idade registrada em sua certidão de óbito”.

Trajetória

José, conhecido na comunidade como um habilidoso amansador de animais, residia no Córrego do Café, na zona rural de Pedra Bonita. Viúvo, ele deixa sete filhos, 25 netos, 42 bisnetos e 11 trinetos. Sua vida foi marcada por simplicidade e humildade, segundo sua neta Eliane. “O diferencial dele é que não gostava de nada industrializado, só coisa de interior, natural. Criava galinhas, porcos… A comida dele era toda daqui mesmo, tinha que ser plantada ou criada aqui. E sempre gostou de tomar uma pinguinha”, compartilhou.

Seu José montou a cavalo até aproximadamente quatro anos atrás e passou o último mês de sua vida acamado, deixando muitas histórias e memórias para seus descendentes, como relatou outra neta, Fabíola Oliveira.

A família informou que a causa da morte foi falência múltipla de órgãos, provavelmente devido à avançada idade. Seu José foi sepultado no sábado, dia 29, às 16h, no Cemitério do Córrego dos Fialhos, em Pedra Bonita, deixando uma lacuna imensurável na família e na comunidade onde viveu.

Veja também: Quem pode colocar SILICONE de graça pelo SUS?