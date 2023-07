Polícia prende “cheirador de calcinhas” que invadia casas e também vestia as peças íntimas

A Polícia Civil do Pará prendeu, na última semana, um homem que invadia casas na zona rural de Prainha, no interior do Pará, com o objetivo de cheirar calcinhas e vesti-las. Câmeras de segurança no local registraram as cenas inusitadas do homem com as peças íntimas. Saiba mais sobre o inusitado caso logo abaixo.

Homem invadia residências para cheirar e vestir calcinhas. | Foto: Reprodução / YouTube

Invasor com gosto diferenciado

Na última semana, a polícia civil do Pará foi chamada após uma denúncia de invasão à residências na zona rural rural de Prainha, no interior paraense.

Ao chegar ao local e efetuar a prisão do acusado, os policiais se surpreenderam com as acusações feitas contra eles pelos moradores locais. O suspeito invadia as casas para cheirar e depois vestir as calcinhas encontradas no local.

Apesar de negar a prática incomum envolvendo peças íntimas, o acusado foi desmascarado ao ser confrontado com registros feitos por câmeras de segurança instaladas no local onde uma das casas fora invadida.

Leia mais: Tema “Velório”: mulher comemora aniversário de 28 anos e viraliza.

Cheirador de calcinhas é ‘reincidente’

Segundo o dono de uma das residências invadidas, o problema de invasões envolvendo o criminoso se estendia há mais de 10 anos e a família já teria se mudado de endereço mais de três vezes, na tentativa de fugir dos assédios do homem.

“Há mais de 10 anos que estamos sendo abusados por esse cara. Fomos obrigados a mudar de casa duas, três vezes por causa desse maníaco”, contou o morador, que contou ainda que o homem entrava na casa, usava as roupas de sua esposa, se masturbava e deixava as roupas imundas na corda.

“Um cara que faz uma coisa dessas é doido ou está pedindo para morrer.”, desabafou ele.

Após ser levado pela viatura, o criminoso chegou a confrontar o proprietário da casa já dentro da delegacia, questionando se havia provas que sustentassem as acusações, antes de se deparar com os vídeos em que ele aparece praticando o ato libidinoso. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre.

Leia também: Facekini: moda chinesa para cobrir o rosto inteiro é “assustadora”, mas viralizou