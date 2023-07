Qual é o truque para conseguir a cirurgia bariátrica de graça pelo SUS?

Muitas pessoas não sabem como funciona uma cirurgia pelo SUS, e uma delas é a cirurgia bariátrica gratuitamente. Se você está pensando em fazer essa cirurgia mais tem dúvidas de como funciona no SUS esse texto é para você. Essa é uma cirurgia que muitas pessoas pedem informações por ter uma forma de tratar a obesidade na atualidade.

O SUS – Sistema Único de Saúde – é um sistema aqui do Brasil que é gratuito de assistência á saúde para ajudar as pessoas que não tem condições de pagar um convênio particular, além disso o SUS oferece também procedimentos ambulatoriais a atendimento com alta complexidade, como por exemplo o transplante de órgãos e câncer. Atualmente, o SUS consegue beneficiar mais de 180 milhões de brasileiros e faz por ano cerca de 2,8 bilhões de atendimentos.

Um dos procedimentos médicos que é oferecido pelo SUS, que citamos acima, é as cirurgias. Porém como sabe o que fazer para conseguir uma cirurgia bariátrica pelo SUS? Acompanhe a leitura abaixo.

veja quando é indicado fazer essa cirurgia no SUS. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Cirurgia Bariátrica

A cirurgia bariátrica é uma cirurgia muito conhecida pela obesidade ou também uma cirurgia para a redução do estômago para que as pessoas que corre algum risco de saúde, essa categoria de cirurgia pode ser feita gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, mas não para qualquer pessoa, somente aquelas que tem um grau de obesidade crítico.

Ou seja, é uma cirurgia que pode ser solicitada como um último recurso para a pessoa que teve um diagnóstico com obesidade mórbida e que já esgotou outras formas de emagrecimento, então buscam pela solução da cirurgia.

Vale lembrar que essa cirurgia é apenas para pessoa obesa, e através dessa redução do estômago possa ser que ajude a pessoa a melhorar a qualidade de vida e evitar ter mais problemas de saúde. Para poder fazer essa cirurgia a pessoa precisa ter mais de 16 anos e ter uma avaliação médica em mãos de um Endocrinologista, que é um médico profissional na área de redução de estômago.

Em quais situações é indicado a fazer esse tipo de cirurgia pelo SUS?

Esse tipo de cirurgia é mais indicado quando uma pessoa recebe depois de uma avaliação médica e também de um acompanhamento clínico. De primeira mão, o médico vai tentar outras formas de emagrecimento antes de aconselhar a fazer uma cirurgia, mas caso não tem opção, ele vai diagnosticar.

Como foi informado no texto acima, esse tipo de cirurgia é indicado somente em casos extremos onde o paciente já tentou várias formas para emagrecer e não teve sucesso, então para perder o peso e resgatar a qualidade de vida e saúde, em último caso é fazer a cirurgia.

Veja também: Lula corre riscos? Qual é a cirurgia que ele precisará fazer?

Essa cirurgia tem em quais estados?

Atualmente, existem 75 hospitais do SUS (Sistema Único de Saúde) para fazer esse atendimento para as pessoas que sofrem com obesidade mórbida no Brasil, e se encontra em 21 estados:

Acre

Alagoas

Bahia

Brasilia

Ceará

Espírito Santo

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Pernambuco

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe

Tocantins

Veja também: Cirurgia de CATARATA pelo SUS: como funciona e qual é a diferença