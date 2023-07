Polícia Federal começa a procurar quem recebeu auxílio indevido

Polícia vai apurar recebimento de auxílio – Em uma ação decisiva contra a fraude ao Auxílio Emergencial, a Polícia Federal deflagrou na última quarta-feira (26) a Operação Auxílio. Esta ação, executada com o intuito de desmantelar uma associação criminosa especializada em desviar benefícios concedidos pelo Estado, acendeu um alerta para a sociedade acerca da segurança no recebimento desses auxílios.

A Polícia Federal agiu de forma enérgica na Operação Auxílio, visando desarticular uma associação criminosa envolvida em fraudes no recebimento do benefício. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Auxílio Emergencial vira caso de Polícia

A Operação Auxílio, nome dado a essa ação significativa, contou com a atuação de aproximadamente 30 policiais da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O alvo principal da operação foi a execução de seis mandados de busca e apreensão no município de Nilópolis, localizado na Baixada Fluminense. Além disso, foram cumpridos também mandados em Anchieta, na zona norte do Rio, e na Taquara, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. A 3ª Vara Federal de São João de Meriti foi a responsável pela expedição destes mandatos, que representaram um passo crucial na desarticulação dessa organização criminosa.

Veja também: Aumento da parcela para R$ 900 anima beneficiários do Bolsa Família; valor de agosto

Durante as buscas realizadas, os agentes da Polícia Federal tiveram sucesso na apreensão de uma série de materiais que serão úteis para a investigação. Entre eles estavam computadores, celulares e um veículo de luxo, cujo valor é estimado em cerca de R$ 150 mil. Todos esses itens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu, onde serão periciados para compor o processo investigativo.

Essa não é a primeira vez que a Polícia Federal age contra fraudes ao Auxílio Emergencial. Em março do mesmo ano, a Operação Decipit foi deflagrada, na qual foram expedidos oito mandados de busca e apreensão contra suspeitos de fraudarem o auxílio. Acredita-se que o prejuízo causado por essa organização criminosa pode chegar a cifras na ordem de R$ 1 milhão.

A origem dessas investigações remonta ao ano de 2020, a partir da análise de registros encontrados na Base Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial (BNFAE). Com base nas correlações observadas, a Polícia Federal conseguiu identificar que os investigados na Operação Auxílio foram beneficiários de valores de pelo menos 55 contas do auxílio emergencial. Essas contas foram fraudadas através de diversos mecanismos, incluindo pagamentos de boletos, transferências bancárias e transações realizadas por máquinas de cartão de crédito e débito.

Proteger e punir

A atuação da Polícia Federal nessas investigações não visa apenas a punição daqueles que cometeram os crimes de estelionato e associação criminosa. Também tem como objetivo proteger cidadãos honestos que possam se tornar vítimas desse tipo de fraude. Nesse sentido, é sempre recomendável que todos estejam atentos às suas contas bancárias e não hesitem em reportar qualquer atividade suspeita às autoridades.

A Operação Auxílio representa uma resposta forte e contundente às tentativas de fraude ao Auxílio Emergencial. A Polícia Federal, através de ações como esta, reafirma seu compromisso de proteger os recursos públicos e garantir que aqueles que tentam se aproveitar da vulnerabilidade alheia sejam devidamente responsabilizados. A segurança do cidadão e a integridade dos recursos do Estado continuam sendo prioridade, e ações dessa natureza são um lembrete de que a justiça e a ordem estão sempre em vigília.

Veja também: Mães do Bolsa Família receberão R$ 1,3 mil; quando?