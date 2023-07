Seu WhatsApp pode estar na mira de CRIMINOSOS e você nem imagina

A revolução da tecnologia é algo que impressiona. Realmente são pontos que podem ajudar na evolução na nossa humanidade e coisas que usamos e precisamos no dia a dia, mas ao mesmo tempo que impressiona também assunta. Com essa popularidade da tecnologia, a segurança dos nossos aplicativos e até mesmo informações pessoais que guardamos nos celulares ou em app está se tornando preocupante.

Um deles é o aplicativo mensageiro mais popular ao redor do mundo, o famoso WhatsApp que tem bilhões de usuários e que, recentemente, está sendo um dos app mais almejados para fazerem ataques cibernéticos, como por exemplo clonagem de contas. O WhatsApp se tornou alvo justamente pela quantidade de pessoas que usa.

No entanto as pessoas estão se perguntando “como saber se minha conta do WhatsApp foi clonada?”. Acompanhe o texto abaixo para ter mais informações sobre esses crimes.

faça o passo a passo para descobrir se alguém clonou o seu WhatsApp.

Como conferir se a conta do WhatsApp está clonada?

Existem algumas maneiras de fazer isso, mas a primeira delas é conferir se tem algum aviso de conta do WhatsApp Clonada em dois celulares, se uma pessoa estiver usando sua conta e conseguir conectar em outro aparelho, é bem provável que a própria plataforma do WhatsApp tenha mandado uma notificação para informar sobre essa invasão.

Nesses avisos, normalmente o aplicativo pede para que o usuário confirme o aparelho, e deve clicar em “confirmar” para autentificar o número de contato e assim a conta vai ser reativada no celular. No entanto, não podemos deixar de destacar que o WhatsApp tentou ser clonado, é preciso tentar descobrir qual a razão disso. As vezes a pessoa recebeu um código de 6 números sem solicitar para acontecer uma troca de chip.

Outra forma também de conseguir descobrir se alguém já tentou clonar sua conta do WhatsApp é dar uma olhada nas mensagens recebidas na conta, se tiver uma atividade estranha ou mensagem de contato desconhecido, ou se aparecer troca de mensagens entre “você” e outro contato, realmente o perfil pode estar sendo usado por outra pessoa.

Passo a passo de como descobrir a clonagem do aplicativo WhatsApp Web

Veja o passo a passo abaixo e faça isso no seu app e descubra agora mesmo se alguém clonou a sua conta, pois a versão do WhatsApp Web permite os usuários identificarem algumas situações que podem ser estranhas e de alerta na conta.

Entre o WhatsApp Web e faça login

Abra o seu app e clique em configurações

Em seguida, veja o que consta na opção de “aparelhos conectados”

Depois, serão mostrados quais aparelhos estão conectados com o seu WhatsApp.

