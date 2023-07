Bancos poderão TRAVAR seu carro por falta de pagamento; dispositivo já existe

Carro travado por falta de pagamento? A revolução tecnológica tem transformado diversos setores da sociedade, e a indústria automobilística não é exceção. Um novo dispositivo, conhecido como “caixa preta”, está mudando a maneira como as instituições financeiras lidam com a inadimplência no aluguel e financiamento de veículos. Capaz de travar a ignição de um veículo em movimento, a “caixa preta” promete ser uma ferramenta eficaz na gestão de frotas.

Esse dispositivo, que já está em uso nos Estados Unidos, está conectado à central de gerenciamento eletrônico do carro, permitindo que a ignição do veículo seja travada em caso de atraso no pagamento do financiamento ou do aluguel. Além disso, a “caixa preta” também funciona como um rastreador, facilitando a localização do veículo para eventual busca e apreensão pela instituição financeira.

No Brasil, essa tecnologia também está presente, sendo principalmente utilizada por locadoras e serviços de assinatura de automóveis. Durante o período contratado, o veículo pode ser utilizado normalmente. No entanto, após esse prazo, caso o serviço não seja renovado, o dispositivo impede a utilização do carro. Paulo Henrique Andrade, CEO da Ituran Mob, informa que atualmente mais de 1,6 mil carros já utilizam a “trava” no Brasil. A expectativa é que esse número chegue a pelo menos 3.000 unidades até o fim de 2023. Empresas como a 99, no gerenciamento do aluguel de veículos por motoristas parceiros do aplicativo de transporte, estão entre os clientes da Ituran Mob.

Porém, a funcionalidade do sistema vai além da prevenção contra a inadimplência. Ele também funciona como um sistema de gestão de frotas que viabiliza, por meio de um aplicativo no celular, toda a experiência de alugar ou “assinar” a cessão de um veículo. O aplicativo, que se conecta via Bluetooth criptografado com a “caixa preta”, permite que o usuário reserve o carro, destrave as portas, libere a condução do veículo sem a necessidade de chave, encerre a viagem, trave as portas e faça o pagamento do aluguel ou da assinatura.

Além disso, a tecnologia possibilita que o usuário contrate o aluguel do carro por diferentes períodos, como por mês, semana, dia e até por hora. O sistema é customizado de acordo com a locadora ou a empresa de aluguel por assinatura, o que significa que as funcionalidades podem variar.

Segundo Andrade, a tecnologia proporciona ainda outras vantagens. “É possível, por exemplo, gerar um relatório sobre como o motorista dirige, além de informar qual é o consumo médio de combustível, com qual frequência o carro é abastecido e quando chegou a hora de fazer a revisão do carro. Dá ainda para identificar algum tipo de pane”, informa o executivo. Além disso, a “caixa preta” pode viabilizar a locação ou até o financiamento para pessoas com dificuldade de acesso ao crédito.

No futuro, a expectativa é que a “caixa preta” possa ser utilizada para recuperar veículos de forma remota, quando a tecnologia de condução autônoma estiver consolidada. Fabricantes de veículos como a Ford estão desenvolvendo e pesquisando formas que permitam que o carro do devedor “vá embora” por conta própria, sem a necessidade de busca e apreensão. Essa tecnologia, no entanto, ainda depende de leis que a regulamentem em cada país.

Assim, a “caixa preta” representa um avanço na gestão de frotas e na luta contra a inadimplência no setor automobilístico. Com essa tecnologia, a experiência de alugar ou financiar um veículo se torna mais segura e eficiente, tanto para as instituições financeiras quanto para os consumidores.

