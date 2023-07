“Moda alienígena”: por que a nova geração está arrancando a sobrancelha?

Geração Z, formada por pessoas que nasceram entre o final dos anos 1990 e 2010, tem sido conhecido por lançar tendências e conceitos. No entanto, a última moda lançada pelos jovens, entre anônimos e celebridades é a sobrancelha descolorida ou a total ausência da mesma. Essa “moda alienígena” tem causado estranheza em muitos, e por isso resolvemos explicar mais abaixo o que está por trás deste visual um tanto diferente.

Famosos aderem à moda de sobrancelhas descoloridas, influenciando jovens da geração Z. | Foto: Montagem / Reprodução Instagram

Sobrancelha pra que?

À primeira vista, parece que o rosto não tem um resquício sequer do que seria uma sobrancelha. No entanto, basta um olhar mais atento para notar que, na verdade, os pelos estão ali. É que, escondidos, são quase imperceptíveis.

Proposital, o visual faz parte de uma tendência estética que há meses vem surgindo no rosto de muitos jovens, sobretudo os da geração Z, os nascidos entre 1995 e 2010.

As reações para o novo look são das mais variadas, mas no geral, causa estranheza e desaprovação, já que muitos que adotam o visual acabam comprometendo a própria beleza. Confira as curiosidades sobre a moda do momento e as opiniões de quem vê de fora.

Olhar diferenciado

“Muita gente acha horrível. Mas eu acho que fica lindo e me deixa diferenciada das pessoas”, afirma a analista de influência Flávia Campos, de 23 anos, em entrevista ao g1.

“Dependendo do dia, penteio os fios para cima e parece que não tenho sobrancelha. Mas aí quando descoloro mais, ela fica bem clarinha. É meio alienígena.”

Flávia afirma que, além de gostar da imagem refletida no espelho, interpreta a aparência como resultado dos tempos atuais, marcados por novas camadas de discussões sobre corpo, estética e autoestima.

Fã de baladas techno, ela diz que seu visual também combina com os espaços underground que frequenta em São Paulo.

“Encontrar no esquisito um conforto”

O título acima é a definição da analista, que aderiu à prática há pouco mais de um ano. “Agora, as pessoas têm coragem de dizer: ‘não ligo para de opinião de ninguém’.”

Flávia conta que é comum ouvir palpites, não solicitados, de reprovação à sua escolha, mas não só os ignora, como também não se imagina retornando à sobrancelha preta, cor natural de seus fios.

Em vez disso, diz que, talvez, decida remover área por completo. “Já raspei um pouco e deixei espetada para cima. Ficou muito chave”, afirmou a analista.

Tendência chega às celebridades

No TikTok, a busca pela hashtag BrowBleaching leva a uma série de tutoriais sobre descoloração de sobrancelha. Na maioria dos vídeos, jovens platinam seus fios para, logo em seguida, tingi-los com produtos de maquiagem da mesma tonalidade da pele.

A tendência também já apareceu em rostos famosos como os da atriz Giovanna Grigio e Kendall Jenner.

Atriz Giovanna Grigio aderiu à moda e dividiu opinião de fãs. | Foto: Reprodução / Instagram

“O que isso transmite é um estilo dramático, de ousadia e modernidade”, diz a visagista, designer de sobrancelha e consultora de imagem facial Jheny Bogler.

Segundo a especialista, o visual passa uma sensação de rebeldia, o que poderia explicar seu grude entre jovens.

Conhecida por ser uma geração que abraça à fluidez de estilos e prefere falar em individualidade à coletividade, os nativos digitais que embarcam na estética dão, assim, ênfase ao seu desejo por mudanças e singularidade.

“A sobrancelha é a parte mais expressiva do nosso rosto. É nela que mostramos estar bravo, triste, feliz, assustado, com nojo, ou soberba”, finaliza a consultora.

Os cuidados com o visual exótico

Diferente, bonito ou feio é uma questão de perspectiva e puro gosto pessoal. Afinal, cabe a própria pessoa se sentir bem com a própria imagem. No entanto procedimentos como a coloração, descoloração e remoção das sobrancelhas exigem cuidados necessários à saúde facial.

O primordial, segundo especialistas, é a nutrição do fio, já que qualquer produto pode danificá-lo a curto e a longo prazo. A recomendação é que se use com regularidade uso de óleos nutritivos.

Em relação à depilação total da sobrancelha, o cuidado é redobrado, dependente de como a pessoa ‘arranca’ os pelos. Ao raspar com lâmina, o crescimento do pelo é menos afetado; na depilação com cera, por exemplo, o fio é arrancado pela raiz e pode comprometer a área para sempre.

