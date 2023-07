Mães do Bolsa Família receberão R$ 1,3 mil; quando?

A Caixa Econômica Federal (CEF) poderá realizar um repasse de R$ 1.310 para as mães solteiras do Bolsa Família. Trata-se da soma da parcela regular do programa de transferência de renda ao benefício adicional do Bolsa Família, que pode garantir um repasse de R$ 600 por mês às mães chefes de família do programa de benefício social do governo federal. Saiba mais detalhes logo abaixo sobre quem tem direito e quando poderá receber.

Caixa anuncia que mães solteiras que fazem parte do Bolsa Família podem receber até R$ 1.300 de benefício social. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Bolsa Família para as mães

A Caixa Econômica Federal (CEF) poderá realizar um repasse de R$ 1.310 para as mães solteiras do Bolsa Família. Trata-se da soma da parcela regular do programa de transferência de renda ao benefício adicional do Bolsa Família, que pode garantir um repasse de R$ 600 por mês.

Isso porque o Benefício Primeira Infância garante um repasse de R$ 150 para cada uma das crianças de 0 a 6 anos completos de idade. Sendo assim, uma mãe com quatro filhos dentro desta faixa etária poderá receber R$ 600 apenas do Benefício Primeira Infância. O valor ainda será somado à parcela regular do Bolsa Família.

Vale lembrar que a parcela regular do Bolsa Família vem sendo calculada, desde junho, pela soma de R$ 142 por pessoa. Sendo assim, uma família composta pela mãe e os quatro filhos, somando cinco membros no total, deverá receber um repasse de R$ 710 da parcela regular. O valor é equivalente à soma da cada uma das cinco parcelas de R$ 142 de cada um dos membros da família.

Ao somar o montante da parcela regular do programa de transferência de renda ao montante do Benefício Primeira Infância, é possível verificar que essa família deverá receber, por mês, um repasse de R$ 1.310 por mês.

Mas é importante informar que as instituições financeiras seguem realizando o desconto de R$ 160 da folha de pagamento do Bolsa Família. O débito vem sendo realizado para quitar a dívida do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, contratado por milhares de segurados em outubro do ano passado. Nesse sentido, a família precisa ficar atenta ao repasse.

Leia mais: Beneficiário pode trabalhar com carteira assinada sem perder Bolsa Família?

Calendário completo do Bolsa Família de julho

A Caixa Econômica Federal (CEF) vem realizando, desde a semana passada, o repasse do Bolsa Família. O pagamento vem sendo feito de acordo com o calendário oficial da instituição financeira e deverá seguir até a próxima semana. Isso porque o calendário é escalonado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar, sendo assim, nesta quarta-feira, o repasse deve ser feito para os segurados com o NIS de final 7. Confira o calendário completo a seguir:

NIS de final 1: dia 18 de julho;

NIS de final 2: dia 19 de julho;

NIS de final 3: dia 20 de julho;

NIS de final 4: dia 21 de julho;

NIS de final 5: dia 24 de julho (antecipado para o sábado, 22);

NIS de final 6: dia 25 de julho;

NIS de final 7: dia 26 de julho;

NIS de final 8: dia 27 de julho;

NIS de final 9: dia 28 de julho;

NIS de final 0: dia 31 de julho (antecipado para o sábado, 29).

Vale informar que, embora o pagamento seja feito até a próxima semana, os segurados que recebem na segunda-feira (31), último dia de repasse, poderão realizar a movimentação do pagamento já neste sábado (29). Para isso, é necessário utilizar o aplicativo do Caixa Tem, que permite que o segurado realize transações bancárias imediatas, pagamentos de contas e recargas telefônicas. O app está disponível para Android e iOS, de forma gratuita.

Além disso, vale informar que o pagamento seguirá disponível para os segurados que preferirem sacar na segunda-feira (31). Para isso, é preciso ir a uma agência, lotérica ou caixa eletrônico, portando o cartão do benefício e um documento original com foto dentro da validade.

NIS 8, 9 e 0 podem sacar o Bolsa Família antecipado

O Governo Federal aprovou, na semana passada, o pagamento antecipado para todos os grupos de NIS. O benefício está disponível desde o dia 18 de julho, primeiro dia do repasse, para os segurados de um dos 32 municípios de Alagoas que decretaram estado de emergência.

A antecipação se fez necessária depois das fortes chuvas que devastaram o estado, alagando dezenas de cidades e deixando mais de 120 mil famílias desabrigadas. Sendo assim, os segurados desses municípios que ainda não sacaram o Bolsa Família esperando a data do calendário precisam saber que o benefício já está disponível para ser sacado.

Em caso de dúvidas, o beneficiário pode consultar o aplicativo do Bolsa Família ou do Cadastro Único, pois eles devem informar se a família está apta para o pagamento antecipado. Além disso, o benefício deve estar disponível no aplicativo do Caixa Tem.

Leia também: Bolsa Família está disponível no WhatsApp; veja como utilizar