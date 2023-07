Lula corre riscos? Qual é a cirurgia que ele precisará fazer?

O presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, tem enfrentado dias de dores causadas por uma doença que pode limitar seus movimentos: a artrose. Neste domingo (23), o chefe de estado precisou passar por um procedimento de infiltração na região do quadril, com um anestésico diretamente na articulação com o propósito de amenizar as dores. Saiba mais abaixo o que é a doença enfrentada pelo presidente, segundo uma especialista.

Especialista explica o motivo da cirurgia do presidente Lula. | Foto: Reprodução

Lula e a cirurgia

Com dores que limitam seus movimentos, o Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, precisou passar por um procedimento no último domingo para amenizar os efeitos da artrose. Na intervenção médica acompanhada por um ortopedista, o chefe de estado recebeu uma infiltração na região do quadril, com um anestésico diretamente na articulação com o propósito de aliviar as dores na região afetada.

Continue lendo para saber mais detalhes sobre a artrose, e como tratar de uma maneira eficiente.

Leia mais: Cirurgia de CATARATA pelo SUS: como funciona e qual é a diferença

A artrose

Também conhecida por algumas pessoas como osteoartrose, a artrose não é classificada como uma doença: ela é um fenômeno natural ao qual qualquer pessoa está suscetível, quando acontece o desgaste da cartilagem que reveste as nossas articulações. Esse desgaste ocorre conforme o ser humano vai envelhecendo, tal quais as rugas no rosto e as manchas na pele. A palavra artrose vem do grego artros, que significa articulação, e do latim ose, que é desgaste.

Não são todas as articulações afetadas pela artrose. Ela atinge, principalmente, a coluna, os joelhos, os quadris e as mãos. Segundo dados do Ministério da Saúde, a artrose acomete 15 milhões de pessoas no Brasil, sendo responsável por, em média, de 30% a 40% dos atendimentos de reumatologia em todo o país.

Existem dois tipos de artrose: a primária e a secundária. Confira as características de ambas logo abaixo.

Artrose primária

Este tipo de artrose tem a característica de se manifestar após o uso excessivo de uma ou mais articulações. Ela também pode aparecer devido ao envelhecimento e é comum encontrar pessoas de uma mesma família com artrose primária (por causa do fator da hereditariedade).

Além dos danos à cartilagem, o líquido e a membrana sinovial se degeneram. Em muitos casos, aparecem calcificações em alguns pontos das articulações, os chamados osteófitos, conhecidos popularmente como “bicos de papagaio” na coluna.

Artrose secundária

A artrose secundária ocorre devido a uma condição ou doença pré-existente: a diabetes, a obesidade, a gota ou o trauma repetido, por exemplo.

Causas da artrose

São muitas as possíveis causas da artrose. É preciso lembrar que cada caso é específico e as atividades desenvolvidas por cada pessoa, principalmente as repetitivas, são decisivas para o desenvolvimento da artrose.

Contudo, a principal causa ainda é o envelhecimento. Muitas pessoas podem não ter casos na família, não realizar atividades repetitivas e, após os 50 anos, desenvolver essa condição. Além do desgaste natural, vamos conhecer outras possíveis causas:

atividades que possam sobrecarregar uma ou mais articulações;

esportes que requeiram movimentos frequentes, como o futebol e o tênis;

falta de força, principalmente nas pernas;

atividades que necessitem de movimentos repetitivos, como ajoelhar e levantar;

traumas, como quedas, torções ou pancadas;

obesidade;

histórico familiar.

Como tratar

Existem alguns tratamentos que podem ser realizados nestes casos. “A fisioterapia e a prática de exercícios ajudam a prevenir a perda ou a limitação do movimento articular, a atrofia e a fraqueza muscular, além disso, analgésicos e anti-inflatórios podem ser utilizados em crises de dor, em casos mais severos a cirurgia é um possível meio” conclui Cláudia G. Schainberg.

Para saber de fato se uma pessoa tem artrose é necessário realizar exames de radiografia ou ressonância magnética, pois só desta forma o médico pode dar um diagnóstico preciso do caso.

Leia também: Lula confirma declaração e anima todos os que ganham 1 salário mínimo

*Com informações do Diário Carioca.