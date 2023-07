Vale a pena fazer renda extra com o Mercado Livre? Veja como funciona

Em tempos de crise, todo mundo busca por uma renda extra para ajudar a pagar as contas. Agora já imaginou ter esse dinheiro a mais sem sair de casa? E se você só precisasse de uma câmera simples e acesso à internet? Lojas virtuais como Mercado Livre, Olx, Enjoei, e outras, podem te ajudar a ganhar o dinheiro que está faltando para complementar a sua renda. Continue lendo mais abaixo para saber detalhes.

Mais do que lojas virtuais

O Mercado Livre, assim como vários outros aplicativos como Enjoei, OLX e Estante Virtual são conhecidos por muitos como sendo apenas lojas virtuais. Com exceção do Mercado Livre que, através do Mercado Pago, criou um banco digital, a teoria realmente poderia fazer sentido em relação aos demais até um passado recente.

Contudo, as lojas citadas acima e, é claro, o Mercado Livre, podem ajudar aqueles que, em tempos de crise, buscam por uma renda extra para ajudar a pagar as contas. A grande vantagem está na praticidade, pois as plataformas oferecem essa oportunidade sem precisar sair de casa, tendo apenas uma câmera simples e acesso à internet.

E o melhor, se você seguir os sete passos simples que serão mencionados abaixo, certamente vai se dar bem nesses aplicativos e garantir a renda que tanto faz falta ao seu orçamento.

1º passo

Antes de mais nada, é preciso separar o que você vai vender. Aproveite para:

Fazer aquela faxina no armário e tirar todas as roupas (em boas condições de uso) que você não usa mais;

Separar aquele eletrônico/vídeo-game, brinquedo esquecido (lembrando de higienizá-los antes) que estão faz tempo parados;

Juntar livros didáticos e de leitura que estão parados também são uma boa oportunidade de renda extra.

2º passo

Agora que você separou o que vai vender, o segundo passo é se cadastrar nos sites e aplicativos. Você precisa criar um nome de usuário, mas lembre-se: nada de apelidos. Escolha um nome que passe credibilidade e que seja relacionado com seu negócio.

3º passo

O terceiro passo é cadastrar o que você quer vender no site. Uma boa foto é o que fará seu produto se destacar e despertará o interesse de quem for comprar. Procure um fundo neutro para seu objeto e preste atenção na iluminação. Não se esqueça de verificar se a foto não saiu tremida ou embaçada.

É importante definir um título chamativo. Eles são importantes mecanismos de busca para seu produto. Um título com palavras-chaves pode fazer com que seu produto apareça à frente dos concorrentes.

O mesmo vale para a descrição do produto. Coloque o máximo de informações que puder de forma clara e organizada. Inclua o ano de fabricação, quantas vezes foi usado, qual a marca e tamanho. Pense como comprador, escreva o que você gostaria de saber antes de realizar uma compra.

4º passo

O quarto passo é definir o preço. Para isso, faça uma pesquisa rápida sobre o quanto os concorrentes estão cobrando por um item parecido. Ofereça alternativas como frete incluso. Grande parte das pessoas desistem de fazer uma compra quando olham o frete. Recalcule o preço do seu produto já incluindo uma pequena taxa do frete.

5º passo

Assim como você, as pessoas que buscam comprar por esses aplicativos também estão querendo economizar. Todo mundo procura a melhor maneira de fazer uma compra com um valor que cabe no orçamento. Por isso, a quinta dica é oferecer mais de uma forma de pagamento. Não se prenda ao cartão de crédito, muitas pessoas buscam alternativas como boletos e transferências.

6º passo

Agora que você já criou o seu perfil completo, se prepare para divulgação! E atualmente não há melhor lugar para isso do que nas redes sociais, não é mesmo? Então, avise nos grupos do WhatsApp; coloque no stories do Instagram e procure grupos de venda no Facebook.



7º passo

Cadastro realizado, produtos em estoque e divulgação feita, agora é hora de se preparar para uma venda futura!

E não esqueça de responder de forma clara e rápida todos os comentários que você receber na página. Isso cria uma ligação maior entre você e o comprador, além de aumentar as chances de venda.

Com essas sete dicas, você já está pronto para conseguir aquela grana extra no fim do mês. Depois, deixe um comentário aqui na página contando se essas dicas funcionam ou se você tem mais alguma dica que vai ajudar a melhorar o seu site, compartilhe aqui com a gente!

