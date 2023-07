Mercado Pago lança “Conta Mais”! Veja o que você pode ganhar

O banco digital Mercado Pago, em parceria com a Visa acaba de lançar mais uma promoção para beneficiar os clientes que estão sempre usando a plataforma e o cartão para comprar o que desejam. Para beneficiar os clientes do cartão Mercado Pago, a cada valor mínimo em compras com o cartão de crédito ou débito do MP, o usuário ganha um número da sorte para concorrer a prêmios. Continue lendo logo abaixo para saber detalhes sobre a promoção “Conta mais”.

Compras utilizando cartão de crédito do Mercado Pago podem concorrer a prêmios. Foto: Reprodução / Divulgação

Compras premiadas

Ter um cartão de crédito e débito pode ser uma ótima maneira de facilitar suas compras diárias, proporcionando mais tranquilidade nos momentos de tensão. Agora imagina só quando todo o consumo em seu cartão te garante benefícios exclusivos. Parece mentira, né?! Mas não é!

A novidade da vez é que o Mercado Pago e a Visa se uniram novamente para beneficiar os clientes do cartão Mercado Pago. Então, a cada R$ 200,00 em compras com seu cartão de crédito ou débito do Mercado Pago, você ganha um número da sorte para concorrer a prêmios. É a promoção “Conta mais”.

Continue lendo para saber como participar.

Como participar da promoção “Conta Mais”?

Praticidade e prêmios exclusivos. A promoção “Conta Mais”, combina a praticidade do cartão Mercado Pago Visa com a chance de ganhar prêmios, tornando as compras com o cartão ainda mais atraentes e convenientes.

E sabe o que é melhor disso tudo? A junção do Mercado Pago, Visa e Mercado Livre. Ou seja, não tem como dar errado, pois você pode ter a chance de ganhar prêmios diários de até R$ 500,00, além de concorrer aos dez prêmios finais de R$ 12 mil — os prêmios serão distribuídos em cartões pré-pago do Mercado Pago para gastar como quiser no Mercado Livre.

Para participar, basta concentrar suas compras no cartão Mercado Pago Visa. Assim, a cada R$ 200,00 gastos no cartão, você receberá um número da sorte para concorrer aos sorteios. Aí, quanto mais você usar o cartão, mais chances terá de ganhar.

Você pode redobrar suas chances de ser sorteado ao comprar no Mercado Livre, pois a cada R$ 200,00 gastos no marketplace, você recebe dez números da sorte.

Para participar da promoção, é muito simples, basta ficar atento aos períodos de participação, verificar todas as informações detalhadas no site oficial da promoção e seguir os passos:

Acesse o site oficial da campanha “Conta mais”; Selecione “Quero Participar” e digite seu e-mail cadastrado no Mercado Pago; Agora, faça login com o código enviado para seu e-mail; Certifique-se de aceitar o regulamento da promoção e toque em “Continuar”; Pronto, agora é só acumular seus números da sorte e concorrer aos sorteios.

Leia mais: Precisando de RENDA EXTRA; estas ideias podem ajudar bastante

As regras da promoção “Conta Mais”

Como toda boa promoção, a “Conta Mais” também possui algumas regras e é fundamental você se atentar a elas para não correr o risco de perder os prêmios, caso seja sorteado.

Neste caso, o primeiro ponto é entender que a promoção tem prazo limitado. Ela começa no dia 03 de julho e vai até 31 de agosto, então, você tem esse período para fazer suas compras, acumular os números da sorte, acompanhar os sorteios diários e, claro, acompanhar o sorteio final.

Para participar, como dito antes, você precisa concentrar seus gastos no cartão Mercado Pago. Assim, a cada R$ 200,00 gastos no cartão, você ganha um número da sorte para concorrer aos prêmios diários e o sorteio final. E não para por aí, você pode aumentar suas chances de ser sorteado ao fazer compras com seu cartão no Mercado Livre. Pois, assim, você passa a ganhar dez números da sorte para concorrer ao desejado prêmio final no valor de R$ 12 mil.

Ah, mas não consegui acumular o total de R$ 200,00 em compras no meu cartão durante o mês de julho, não vou ganhar meu número da sorte? Claro que vai, pois o valor em questão é acumulativo para os dois meses de vigência da promoção.

Vale pontuar que os cartões Mercado Pago elegíveis para participar da promoção são as opções de crédito, débito ou múltiplo (débito e crédito) Visa, pré-pagos, físicos ou virtuais, nacionais ou internacionais, emitidos na modalidade pessoa física.

Cartão Mercado Pago: 4 benefícios para você

O cartão Mercado Pago é sinônimo de praticidade, segurança e benefícios. Com ele, você tem mais controle sobre sua vida financeira justamente por ter acesso a benefícios exclusivos, que vão desde a facilidade de uso em qualquer estabelecimento físico ou online até a anuidade totalmente gratuita. Tudo isso para ter mais controle sobre sua financeira.

E não para por aí! Ele te oferece muitos outros benefícios. Confira:

1. Anuidade 100% grátis

Ao adquirir o cartão Mercado Pago, você não precisará se preocupar com taxas anuais abusivas, que mais bagunçam suas finanças do que ajudam, pois a anuidade é totalmente gratuita.

2. Pague em até 18x sem juros no Mercado Livre

Quer mais facilidade para comprar seus produtinhos queridos no Mercado Livre? Com o cartão Mercado Pago, você poderá realizar suas compras e ainda parcelar em até 18 vezes sem juros.

3. Use seu cartão em qualquer loja física e online

O cartão Mercado Pago Visa é aceito em diversos estabelecimentos, tanto físicos como online, oferecendo a você maior conveniência e flexibilidade. É mais facilidade na hora de comprar.

4. Acumule mais pontos no Mercado Pontos

Com o cartão Mercado Pago, você poderá acumular mais pontos no programa de fidelidade Mercado Pontos, que oferece benefícios exclusivos, como descontos e vantagens especiais.

Xi, quer participar da promoção, mas ainda não tem um cartão Mercado Pago? Peça agora! Para isso é necessário ter a Conta Mercado Pago e seguir as instruções abaixo:

Acesse sua Conta Mercado Pago;

No menu de serviços, selecione a opção “Cartões”;

Agora, basta tocar em “Ir para meu cartão”;

Depois, em “Peça seu cartão físico”.

Observação: vale ressaltar que inicialmente é possível ter apenas a opção de débito do cartão Mercado Pago, mas você pode solicitar a liberação do crédito diretamente no app, sendo necessário aguardar a análise de crédito realizada pela nossa equipe.

“Conta Mais” com o Mercado Pago e Visa para ganhar!

Aproveite ao máximo a promoção “Conta Mais” e aumente suas chances de ganhar prêmios incríveis para gastar como quiser no Mercado Livre. Consulte o regulamento para obter informações detalhadas sobre a promoção e não perca tempo, adquira seu cartão Mercado Pago e aproveite todos os benefícios que ele oferece.

Leia também: Acordo entre Mercado Livre e Samsung DERRUBA os preços e gera ansiedade; confira