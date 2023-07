Surpresa! Veja por que você não deve usar o WhatsApp Web

A versão para computador do WhatsApp é, sem dúvida alguma, a opção preferida para quem usa o aplicativo de mensagens mais popular do mundo para trabalhos em home-office, já que a tela do monitor possui um tamanho consideravelmente maior que a de um smartphone, não importa o quão gigante ele seja. No entanto, o uso do WhatsApp Web em um pc pode trazer sérios riscos à sua segurança digital. Continue lendo para saber quais são e como se proteger.

Segurança do WhatsApp Web em xeque

O WhatsApp Web é a versão do mensageiro para computador, o que pode ser útil para quem usa a plataforma profissionalmente e precisa lidar com inúmeras conversas abertas simultaneamente. Contudo, acessar o seu perfil pessoal pelo PC pode não ser uma boa ideia diante de algumas situações nas quais um computador de mesa está constantemente exposto. Saiba mais abaixo quais são os cinco motivos para não usar o WhatsApp Web.

1. Risco de invasão de privacidade

Uma vez que o usuário sincroniza a conta WhatsApp de seu celular com a versão Web, qualquer pessoa com acesso a este computador pode ler as mensagens, iniciar chats, enviar e baixar arquivos. Desta forma, a versão web pode contribuir para terceiros violarem a privacidade do seu perfil, pois o site não conta com um sistema de senha para bloqueá-lo. Então, mesmo que insista em utilizar o WhatsApp Web, lembre-se de sempre desconectar o PC do seu celular ao final da utilização, ou qualquer pessoa terá acesso ao seu perfil.

Caso o PC possua uma senha de bloqueio, isso pode ajudar a deixá-lo mais seguro, mas somente se o computador for apenas seu. No caso de computadores compartilhados, esta configuração será inútil e o seu perfil do WhatsApp continuará exposto pelo navegador.

2. Incapacidade de acessar determinadas funcionalidades

Embora a versão Web possa ser útil para alguns usuários, ela detém certo limite no que diz respeito ao acesso a funcionalidades. Por exemplo, não é possível postar status, enviar a localização, ou realizar e receber chamadas de vídeo ou áudio. Isso pode ser um problema para a maior parte dos usuários, visto que o ideal seria obter acesso a todos os recursos.

3. Problemas na sincronização

Para que a utilização do WhatsApp Web seja bem-sucedida, o ideal é que tanto o PC quanto o seu celular estejam conectados à internet. Isso porque problemas na rede causarão instabilidades na sincronização dos dispositivos, que por sua vez irá comprometer o carregamento das mensagens (para enviar ou receber), o download de arquivos (como fotos, vídeos, GIFs, figurinhas, documentos e áudios), e até impede que o usuário consiga mandar figurinhas.

4. Pode não ser compatível com alguns navegadores

Apesar de o site já ser bem conhecido e difundido, ele não é compatível com todos os navegadores da internet. Os mais conhecidos, como Opera, Firefox e Chrome oferecem compatibilidade com o software, mas também estão entre as opções de browsers que mais prejudicam a memória RAM dos computadores, o que faz alguns usuários adquirirem navegadores alternativos e mais saudáveis para o PC. Por isso, caso deseje baixar um browser menos conhecido, saiba que é possível ele não ser compatível com o WhatsApp Web.

5. Permite apenas um dispositivo por vez

Talvez uma das principais reclamações sobre o WhatsApp Web seja a impossibilidade de vincular mais de uma conta ao mesmo tempo. Isso acontece porque uma vez que a sincronização é realizada, ela permanece online mesmo que o usuário feche a janela ou o navegador, ou desligue a máquina. Devido a esta forma de vinculação, não é possível usar o site para transitar entre mais de uma conta.

Esse problema poderia ser resolvido se cada vinculação estivesse presa a uma janela do navegador e fosse automaticamente encerrada em caso de atualização ou fechamento da mesma. Contudo, essa configuração ainda não existe.

