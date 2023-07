Alerta! Usuários do Facebook encontram BRINDE que pode roubar seu dinheiro; confira

Os golpes nas grandes redes continuam em toda a web, e com a mais conhecida de todas não seria diferente. Golpistas têm usado o Facebook para criar falsos anúncios de promoções, prêmios e até viagens com tudo pago como isca para atrair os usuários mais ingênuos e assim terem acesso a dados pessoais e bancários. Saiba mais detalhes logo abaixo sobre quais as mais recentes táticas praticadas pelos cibercriminosos e como se proteger.

Facebook alerta usuários sobre golpes oferecendo promoções ‘boas demais’. | Foto: Montagem / Reprodução: Veerasak Piyawatanakul – Pexels

Facebook dá viagem de trem grátis?

O Facebook já teve seus tempos de glória e por muitos anos ocupou o lugar mais alto do pódio entre as redes sociais mais acessadas entre os usuários ao redor do mundo. Apesar de não ser mais a grande febre entre os internautas, a rede criada por Mark Zuckerberg continua sendo um dos locais favoritos de quem procura divulgar seu negócio e alavancar suas vendas, através de anúncios e postagens com conteúdo publicitário.

No entanto, golpistas dos quatro cantos do mundo viram nesse espaço publicitário uma brecha para aplicarem uma nova tática que atinja os usuários mais desavisados quando se trata de segurança digital.

Os usuários da rede foram avisados sobre um anúncio tentador que oferece um cartão de viagem para uma viagem de trem totalmente de graça, mas a imperdível promoção pode custar muito caro.

Leia mais: Internet está cheia de GOLPES para “ficar rico” com ChatGPT

Como funciona o golpe

Os anúncios das falsas promoções mostram trens modernos em uma paisagem deslumbrante de fundo, buscando aguçar o sonho de todo amante por inesquecíveis viagens para lugares paradisíacos. Ao clicar na imagem da postagem, porém, o link por trás da foto levará o usuário a um site para jogar um questionário chamado Survey (uma espécie de teste de ‘sobrevivência’, em tradução livre) para ‘ganhar’ o cartão ferroviário.

A armadilha está prestes a ser bem sucedida. O site tenta ser o mais convincente possível, contendo comentários falsos sobre a chamada oferta “incrível” e o quão felizes estão os ‘sortudos’ que já ganharam o grande prêmio. Sem surpresa, qualquer caixa que você escolher será a vencedora.

Em seguida, você será direcionado a pagar a quantia simbólica de £ 3, o que equivale a R$ 18,25 pelo cartão ferroviário. Mas você não perderá apenas as £ 3, como também seus dados bancários provavelmente serão comprometidos.

“Os consumidores devem estar atentos a anúncios fraudulentos no Facebook, alegando falsamente que a Network Rail está distribuindo 150 cartões de viagem”, explica Lisa Webb, Especialista em Direito do Consumidor, ao The Sun.

“Se você clicar nesses anúncios, será direcionado para um site duvidoso que solicita que você forneça seu nome e localização, preencha uma pesquisa e insira seus dados bancários para fazer um pagamento de £ 3 para cobrir a postagem do cartão de viagem .

Típico anúncio usado por golpistas para capturar dados pessoais de usuários do Facebook. | Foto: Reprodução / Facebook

“Você não receberá o cartão de viagem e perderá £ 3, mas o mais preocupante é que as informações fornecidas podem ser usadas para enganá-lo posteriormente.”

Como se proteger

Apesar de parecer óbvio, o otimismo desenfreado dos internautas por encontrarem promoções de fato autênticas, os cega completamente, e inevitavelmente os leva a tomarem atitudes um tanto impulsivas, sem preocupações com consequências possivelmente desastrosas.

Como muitos especialistas em segurança digital ensinam e repetem dia após dia, desconfie de promoções boas demais para serem verdade. Certificados de segurança no rodapé do site, ou ‘depoimentos’ de consumidores satisfeitos são facilmente fabricados em softwares de edição, portanto não se renda a artifícios tão simples. Procure saber mais sobre a empresa que publicou o anúncio, recorrendo a sites especializados em registros de reclamação, com o Reclame Aqui. Se encontrar um número considerável de reclamações, eis o alerta para você ficar longe da ‘imperdível’ promoção.

Como denunciar

As vítimas que já caíram no golpe dos cartões de viagem ferroviária entraram em contato com a organização de defesa do consumidor, que por sua vez denunciou as práticas fraudulentas ao Facebook, que, até o fim da reportagem, não havia se manifestado.

Apesar do anúncio com conteúdo malicioso estar mais presente em IP´s de outros países, pode acontecer de usuários brasileiros também se depararem com anúncios desse tipo. O recomendado é que se faça a denúncia imediata ao Facebook, clicando nos três pontos no anúncio e escolhendo a opção ‘denunciar’.

Leia também: Alerta GERAL: pare de mandar áudio no WhatsApp! Golpes da “voz clonada” aumentam

*Com informações do The Sun.