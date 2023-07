Mais de R$ 16.900! Esta é a multa mais cara que você pode levar na CNH

Todos os dias milhares de multas são entregues aos brasileiros. Entretanto, algumas acabam saindo bem caras em razão da gravidade. Existem quatro classsificação de multas. Todas podendo gerar boletos de cobrança e pontos na carteira. Há uma multa que está chamando bastante a atenção dos brasileiros: ficando conhecida como a multa mais cara do Brasil! Entenda como funciona o cálculo e saiba todos os detalhes sobre essa multa de milhares.

Como funciona o cálculo das multas?

O trânsito brasileiro é regido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Através dele os condutores têm noção do que pode ou não pode no trânsito. Caso algo seja feito de maneira oposta ao CTB, o condutor deverá arcar com as consequências. Existem 04 categorias de multas. Sendo:

Leve: pode gerar uma multa de R$ 88,38 e 3 pontos na carteira;

Médio: pode gerar uma multa de R$ 130,16 e 4 pontos na carteira;

Grave: pode gerar uma multa de R$ 195,23 e 5 pontos na carteira;

Gravíssimo: pode gerar uma multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira.

Portanto, o CTB possui algo chamado ‘Fator multiplicador’. É isso que define o valor da multa. Logo, todas as multas possuem o mesmo valor base. Entretanto, em razão do fator multiplicador delas acabam saindo um pouco mais salgadas que as demais.

Exemplo: omitir socorro no trânsito logo após um acidente pode resultar em uma multa gravíssima multiplicada por5. Logo, é necessário pegar o valor base e multiplicar pelo fator 5 — a fim de saber o real valor da multa.

Tudo depende da gravidade da multa e condição que a mesma aconteceu. Dependendo das condições locais, do condutor, etc. O valor pode ser multiplicado por essas razões externas. Todo cuidado é pouco — é importante trilhar sempre os caminhos estipulados pela lei.

Esta é a multa mais cara do Brasil

Sabendo disso — há uma multa de trânsito brasileiro que está chamando bastante a atenção. Haja vista que o pagamento da mesma pode passar dos R$ 17 mil. Sendo considerada a mais cara do Brasil.

De acordo com o artigo 253 do CTB, os responsáveis por organizar bloqueios de vias a fim de restringir ou atrapalhar a circulação das vias sem as devidas autorizações dos órgãos responsáveis.

Ocasionando uma multa gravíssima de R$ 293,47 multiplicada por 60. Além disso, o valor pode ser dobrado caso ocorra a mesma infração pelo mesmo condutor dentro de 12 meses.

É válido lembrar que o condutor também irá perder o direito de dirigir por 12 meses. Portanto, essa é uma das multas mais caras do Brasil. Por mais difícil que pareça, não é raro que vez e outra algumas pessoas acabem obstruindo as vias para benefícios próprios.

