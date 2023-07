As autoridades declararam uma emergência nacional de saúde no Peru depois que um surto de síndrome de Guillain-Barré (GBS) infectou 231 pessoas e matou quatro desde o início deste ano. A condição rara vê o sistema imunológico atacando células nervosas saudáveis ​​e geralmente segue uma infecção viral ou bacteriana. Saiba mais detalhes logo abaixo.

Surto misterioso deixa 231 pessoas paralisadas; cientistas não sabem o que é. | Imagem: Stephen Andrews / unsplash.com

Surto sem pistas

As autoridades peruanas declararam uma emergência nacional de saúde depois que uma onda de síndrome de Guillain-Barré (GBS) infectou 231 pessoas e matou quatro desde janeiro. Dentre as 231 pessoas infectadas, todas ficaram paralisadas pela doença em apenas alguns meses, enquanto os cientistas lutam para encontrar a causa.

A condição rara vê o sistema imunológico atacando células nervosas saudáveis ​​e geralmente segue uma infecção viral ou bacteriana. A maioria dos pacientes apresenta sintomas que começam nos pés e nas mãos, antes de se espalharem para os braços e pernas. As pessoas sofrem de dormência, formigamento, fraqueza muscular, dor e problemas de equilíbrio e coordenação. Os cientistas estão lutando para encontrar a causa raiz da doença.

Amostras analisadas por autoridades de saúde no Peru sugerem que a doença pode ter vindo da bactéria Campylobacter jejuni, comumente encontrada em alimentos e água contaminados. A mesma bactéria foi responsável por um surto semelhante de GBS no Peru há alguns anos. Embora o GBS possa deixar os pacientes com problemas de longo prazo, raramente é fatal e a maioria se recupera totalmente.

Leia mais: Alerta! Mutação de coronavírus mata 300 mil gatos no Chipre; autoridades pedem providências

Governo do Peru se manifesta

O governo peruano, a Organização Mundial da Saúde ou a Organização Pan-Americana da Saúde não emitiram nenhuma restrição de viagem devido ao surto de GBS. A Organização Mundial da Saúde disse: “A síndrome de Guillain-Barré é potencialmente fatal.

“Os pacientes com GBS devem ser hospitalizados para que possam ser monitorados de perto. Os cuidados de suporte incluem monitoramento da respiração, batimentos cardíacos e pressão arterial. Nos casos em que a capacidade de respirar de uma pessoa é prejudicada, ela geralmente é colocada em um ventilador”, informou a OMS, que orientou o monitoramento de todos os pacientes com GBS, avaliando batimentos cardíacos anormais, infecções, coágulos sanguíneos e alteração da pressão arterial.

“Não há cura conhecida para o GBS, mas os tratamentos podem ajudar a melhorar os sintomas do GBS e reduzir sua duração. Dada a natureza autoimune da doença, sua fase aguda é normalmente tratada com imunoterapia, como troca de plasma para remover anticorpos do sangue ou imunoglobulina intravenosa.

Na maioria das vezes, é benéfico quando iniciado 7 a 14 dias após o aparecimento dos sintomas. Nos casos em que a fraqueza muscular persiste após a fase aguda da doença, os pacientes podem necessitar de serviços de reabilitação para fortalecer os músculos e restaurar o movimento.”

O maior número de casos foi registrado na capital Lima há duas semanas, com a média de pacientes em torno de 41 anos.

Leia também: Estudo revela hábito diário que BLINDA o cérebro contra doenças