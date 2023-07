Descubra se o seu WhatsApp foi clonado com ESTE truque

O WhatsApp é o mensageiro mais famoso em todo o mundo, contando com milhões de usuários todos os dias. Atualmente, ele é o meio de comunicação mais usado por diversas empresas e para a comunicação entre familiares e amigos. Então, caso ele seja clonado, os danos causados podem ser grandes, desde golpes aplicados até segredos revelados. Então, confira com um truque simples como é possível saber se isso aconteceu com você.

Saiba se o seu WhatsApp foi clonado com truque simples | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Golpes via WhatsApp aumentaram bastante

Com o aumento nos usuários do WhatsApp, infelizmente, tornou-se comum a aplicação de golpes utilizando o mensageiro em questão. Isso acontece por conta da facilidade que há em fazer os usuários clicarem em links fraudulentos.

Há um dizer que afirma que basta uma maçã apodrecida para contaminar todas as outras. O mesmo vale para o WhatsApp, basta um usuário que foi clonado para contaminar os demais, pois a conta clonada acaba enviando links para outros contatos que acabam clicando achando que o link é seguro.

Além disso, a clonagem pode acontecer por intermédio de aplicativos espiões, sites falsos e até mesmo SMS enviados para o seu número de telefone.

Veja também: Aprenda A Baixar Vídeos Do Youtube De Graça E Sem Aplicativos

Sinais que o WhatsApp foi clonado

Há alguns sinais que podem indicar que o aplicativo foi clonado, os principais são:

Mensagens suspeitas: quando o aplicativo é invadido, a primeira coisa que os criminosos fazem é entrar em contato com sua rede de amigos e familiares com a finalidade de aplicar golpes. Então, ao perceber mensagens estranhas que o usuário não enviou, já pode começar a desconfiar. SMS: também pode ocorrer de frequentemente chegar em sua caixa de entrada, do chip, códigos do WhatsApp sem a solicitação do usuário principal. Isso pode significar que há pessoas tentando clonar o seu aplicativo. Bloqueios: por fim, pode haver a presença de bloqueios em sua conta do WhatsApp sem motivo aparente, mas quando isso acontece, é por conta que o WhatsApp notou uma atividade incomum na conta e decidiu realizar o bloqueio preventivo.

Por isso, a melhor maneira de não ser clonado, é se prevenir, isto é, a prevenção ainda é a melhor solução.

Veja também: Por Isso Você Pode Ser BANIDO Do WhatsApp Para Sempre

Dicas para manter o WhatsApp seguro

A primeira dica parece óbvia, mas nem todas as pessoas seguem. É nunca clicar em links estranhos, sempre observe a URL do link, caso seja suspeita, não clique em hipótese alguma. Principalmente, se o link tiver sido enviado “do nada”.

.Além disso, é importante ativar a verificação em duas etapas, através disso, ao entrar no aplicativo em um novo celular, um PIN será solicitado, caso o usuário não informe-o corretamente, não será possível entrar no aplicativo.

Por fim, jamais se deve compartilhar códigos de verificação, se você solicitou, você usa. Caso tenham sido terceiros, não compartilhe, até mesmo porque o WhatsApp nunca pede tal informação.