Presidente da Caixa faz anúncio CHOCANTE sobre Bolsa Família; o que muda?

O Bolsa Família é um importante programa social, que atualmente, assiste mais de 20 milhões de brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade social. E agora, a Caixa acaba de anunciar uma incrível notícia que deve contribuir para a inclusão financeira dessas pessoas, através do pagamento do benefício utilizando o real digital, entenda o que isso significa e o que deve mudar no programa social.

O que é o real digital?

No último dia 26, a presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano, anunciou acerca do real digital e salientou que programas sociais poderiam ser pagos através da moeda em questão. Que nada mais é do que uma criptomoeda do próprio Governo Brasileiro que foi desenvolvida por empresas parceiras.

“Podemos imaginar o pagamento de benefícios sociais e trabalhistas com moeda tokenizada no futuro”, salientou a presidente do Banco, ao falar sobre como combinar a digitalização financeira com a possibilidade de realizar a inclusão social dos brasileiros.

O banco da Caixa é um dos mais populares em todo o Brasil, ele está presente em quase todas as cidades do Brasil, para ser mais preciso, em 99% delas. E atualmente, conta com 155 milhões de clientes. Por conta disso, foi o banco escolhido para realizar os testes com o real digital.

Parcerias foram firmadas

No mesmo dia que Rita anunciou sobre o possível pagamento de benefícios sociais utilizando a criptomoeda, ela também anunciou parcerias com duas grandes empresas do mercado, a Elo e a Microsoft, para conseguir acelerar o projeto-piloto do real digital.

Rita foi bem firme ao falar, que o banco sozinho poderia colocar para frente o projeto, sem parcerias, entretanto, iria demorar um tempo superior ao planejado agora. Por isso, foi optado pelas duas parcerias em questão.

A empresa Elo deve entrar no desenvolvimento de aplicações para realizar o parcelamento dos criptoativos ao passo que a Microsoft deve ajudar em toda a questão tecnológica que a empresa possui.

O que é a tokenização e o impacto dela no Bolsa Família

O termo se refere quando há uma representação digital de um bem ou produto financeiro, o processo facilita as transações em ambientes digitais, que são realizadas por vários códigos e regras de validação. Além disso, os ativos ou apenas uma parte deles podem ser comprados em frações.

No momento, isso não deve influenciar diretamente no Bolsa Família, até mesmo, por conta que a previsão é que os testes devem começar apenas em março de 2024, para toda a população.

De qualquer modo, quando toda a população tiver acesso ao real digital, é provável que a Caixa disponibilize alguns cursos ensinando os usuários a maneira correta de usá-los.