Salário mínimo previsto para 2024 surpreende os brasileiros

O ano vai chegando ao fim e uma das principais dúvidas dos brasileiros é de como irá ocorrer o aumento do salário mínimo. A critério de informação, neste ano, o salário passou por dois aumentos e estima-se que o aumento que vai acontecer em 2024 será bem superior ao que ocorreu agora, em 2024. Desde maio uma proposta está tramitando no congresso e se tudo der certo, os brasileiros terão uma excelente surpresa.

Qual será o novo valor do salário mínimo para 2024

Qual a previsão de aumento do salário para 2024?

Segundo os técnicos do governo e especialistas do Instituto Fiscal Independente, que é vinculado ao Senado, a previsão atual para o aumento do salário mínimo é que ele passe dos atuais R$ 1.320 para R$ 1.429. A regra de aumento está considerando a inflação e a variação do Produto Interno Bruto.

Entretanto, há um pequeno problema, todos os anos os dados do PIB são fornecidos com defasagem, portanto, o Governo irá adotar para o reajuste, os dados dos 2 últimos anos, para que tenha uma precisão maior no cálculo feito.

Embora o critério seja o do PIB, o Índice de Preços ao Consumidor ainda servirá como parâmetro para medir o aumento ou diminuição da inflação.

Quais métricas estão considerando para o aumento do salário?

Na previsão que prevê um reajuste do salário para R$ 1.429, está considerando-se uma variação no PIB que permitirá um ganho real de 2,9%. Os cálculos foram baseados nos dados oficiais emitidos acerca da inflação deste ano, que está em 5,3% segundo o INPC.

Vale lembrar que a priori, tinham duas fórmulas para calcular o valor do salário, de um lado, Fernando Haddad estava defendendo uma fórmula que somava a inflação ao PIB per capita, com ela, o aumento seria menor e os gastos do Governo seriam inferiores também.

Já Lula, defendia o aumento que considerava a variação total do PIB e não apenas um percentual. Nesse caso, o aumento seria maior. A critério de comparação, usando a fórmula de Haddad, o aumento seria de apenas R$ 1.419 e não de R$ 1.429 como deve acontecer.

O que é um aumento real?

O conceito de aumento real do salário mínimo está diretamente ligado à inflação acumulada no ano em questão. Basicamente, só há aumento real quando ele está acima da inflação. Caso ele seja inferior, não houve um aumento real.

Por exemplo, se a inflação terminou o ano em 4% e o salário aumentou em 3%, na teoria, não ocorreu um aumento real do salário, pois o dinheiro aumentou? sim, mas em contrapartida, os itens e serviços também.

Portanto, o ideal é quando ocorre um aumento real, ou seja, o poder de compra dos brasileiros não diminui e sim aumenta. E é exatamente isso que o novo cálculo do governo prevê.