400 novas VAGAS em concurso militar no Brasil

Já pensou em se tornar um militar e ainda ganhar por isso? o momento é agora. Ao todo, mais de 20 editais estão abertos em todo o Brasil, totalizando 432 vagas imediatas, além do Cadastro de Reserva. A faixa salarial pode variar entre R$ 1,6 mil a R$ 9 mil por mês. O ingresso da maioria dos concursos é apenas para 2024, todavia, a seleção dos candidatos já acontecem agora, confira.

Concurso da Aeronáutica

Um dos principais concursos é o da Aeronáutica, que abriu 225 vagas imediatas. Vale lembrar que as inscrições acabam hoje, dia 28 de Julho. As vagas são para suboficiais e sargentos. As vagas são para nível médio e a lotação irá ocorrer na Escola de Especialistas da Aeronáutica, em São Paulo.

A seleção irá acontecer por intermédio de uma prova objetiva, que vai acontecer no dia 19 de novembro, as disciplinas cobradas serão:

Português;

Inglês;

Matemática;

Física.

Além de outras etapas que já são típicas de concursos militares, como exames de saúde, psicológico e o temido TAF.

Marinha abre concurso para nível técnico

O edital foi divulgado no último dia 24 e deve perdurar até o dia 20 de Agosto. Ao todo, serão dez vagas imediatas para o quadro técnico de praças. O salário inicial é de R$ 1,6 mil, além dos outros benefícios ofertados pela instituição.

As vagas são para várias áreas, como eletroeletrônica e mecânica, como mecatrônica e manutenção de máquinas. A prova vai acontecer no DF e em mais 14 estados, no dia primeiro de outubro.

A etapa objetiva será composta pela prova e pela redação. É importante que o candidato se prepare o quanto antes para conseguir ir bem na prova.

Exército abre 197 vagas

O Exército através da Banca Vunesp, irá realizar a seleção para quase 200 vagas. As inscrições vão até o dia 8 de agosto, a lotação será para a Escola de Saúde e Formação Complementar, que fica em Salvador.

As vagas são para o nível superior e o curso irá se iniciar somente em 2024, com duração de 37 semanas. Além disso, há vagas para o magistério em diversas áreas e disciplinas médicas.

Polícia Militar da Paraíba

E de maneira inédita, o tão sonhado edital da Polícia Militar da Paraíba acaba de sair, no último dia 27. Ao todo, serão ofertadas 900 vagas, 810 para homens e 900 para mulheres. As inscrições irão começar no dia 01 de agosto no site da IBFC. A prova irá contar com uma etapa objetiva e também haverá língua estrangeira.

Portanto, esses são os principais concursos que estão abertos, fora as convocações que o exército realiza todos os anos. Então, se você sonha em ser militar, o momento é agora.