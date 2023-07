Como se conectar a uma rede de Wi-Fi de graça? Aprenda

A possibilidade de utilizar uma rede de wi-fi de graça não deixa de ser muito tentadora para qualquer pessoa que precise acessar a internet constantemente, ou mesmo de forma pontual, seja em casa ou em outros ambientes.

Mas, como isso pode ser feito, afinal?

Como realmente é o processo que deve ser seguido?

As respostas estão nos próximos tópicos.

O wi-fi de graça é possível com este truque | Imagem: cookie_studio / freepik.com

O ato de se conectar a uma rede wi-fi de graça não é ilegal

A segurança de todas as senhas que são apresentadas no modem é extremamente importante, uma vez que permite que os donos do aparelho em questão consigam evitar que outras pessoas, que não têm a senha, consigam acesso.

Porém, atualmente há a possibilidade de se conectar a uma rede wi-fi de graça para navegar na internet, sendo que este processo não necessariamente exige uma senha.

Vale ressaltar, ainda, que os formulários em questão são extremamente úteis, o que jamais significa que a pessoa estará roubando a internet ou se conectando de uma forma ilegal.

E aqui, exatamente neste artigo, serão mostradas as formas de fazer essa conexão: trata-se de truques realmente úteis, principalmente para quem não está perto do seu modem.

O processo de inserir senhas para conexão nem sempre é simples

É muito comum que o próprio modem tenha em si um adesivo com números e letras que representam a senha da rede wi-fi. Porém, introduzir essa senha em um aparelho celular, por exemplo, pode ser algo tedioso. Isso sem citar o fato de que, sendo algo manual, não são raras as vezes em que algo é copiado errado, obrigando o usuário a começar tudo de novo.

E, em casos como estes, uma das formas mais fáceis e rápidas de se conectar é por meio do método WPS, que pode ser utilizado a partir de um aparelho celular Android: basta, no aparelho, procurar exatamente pela opção chamada “Botão WPS”, que deverá ser pressionado diretamente no modem. O “ponto negativo”, porém, é que pode ser exigido um código PIN.

Uma das maneiras mais úteis e novas é por meio do QR Code que, por sinal, já está em boa parte dos modems, exatamente na parte de trás. Para acessar a internet e a rede wi-fi sem precisar usar uma senha, é só ler o código em questão, o que pode ser feito com a própria câmera de um celular que tenha esta tecnologia, ou por meio de um aplicativo criado para esse tipo de leitura. Inclusive, um ótimo app que pode ser usado com essa finalidade é o Google Lens.

Nas versões consideradas mais recentes do sistema Android, há a possibilidade de criar um QR Code com o qual pode-se conectar à rede sem a senha, e gerar ele é realmente muito simples: basta fazer a inserção das configurações de rede e internet.

Nesta etapa, deve-se escolher a rede na qual o aparelho está conectado e, de forma imediata, pressionar o respectivo botão de configuração da rede em questão e, dentro da opção “Compartilhar”, o código será gerado de forma imediata e automática.

Já no iPhone, o processo é parecido, devendo ser inseridas aquelas configurações da respectiva rede wi-fi: neste caso, deve-se conectar outro aparelho Apple no qual a internet será compartilhada e, ao fazer essa etapa, o sistema irá perguntar se a senha deve ser compartilhada com outro usuário.

Por fim, para compartilhar, os dois aparelhos devem estar com o Bluetooth e com o wi-fi ativados.

