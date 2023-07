Preocupação: quanto tempo leva para sujar o nome por dívidas

Milhares de brasileiros convivem, hoje, com as consequências de estar com o nome “sujo”. Mas você já se perguntou quais são as sequelas e quanto tempo pode levar para resolver essa situação? Saber disso pode ser um divisor de água para suas finanças. Então, siga a leitura e descubra.

Quanto tempo leva para sujar o nome por dívidas? | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Nome “sujo”: tudo o que você precisa saber sobre

Ter o nome “sujo” é uma realidade que muitos brasileiros enfrentam diariamente e tem se intensificado. Não é à toa que o Governo Federal, há pouco tempo, lançou um novo programa que promete facilitar os trâmites para que os brasileiros consigam renegociar dívidas e débitos em abertos: o Desenrola Brasil.

Ainda assim, muitos inadimplentes ficam com dúvidas sobre ter o nome “sujo”. Fato é que, antes de entrar na lista de um órgão de proteção ao crédito e ter o CPF negativado, o consumidor recebe algumas informações e avisos previamente. Dessa forma, para qualquer débito ativo, é informado ao cidadão que ele precisa regularizar suas pendências.

Todavia, o prazo entre a notificação e a negativação varia conforme o estado. Além disso, para cada credor, o tempo para suas políticas e regras também podem variar. Isso, no entanto, deve constar no e-mail ou carta enviada ao consumidor em atraso nos pagamentos. De modo geral, a prática em vigor no mercado atual é procurar o consumidor antes de seu nome ir para a Serasa ou SPC.

Caso a notificação seja de fato encaminhada, recebida e o prazo para quitar as dívidas não seja cumprido, o consumidor entra na lista de nomes “sujos” frente à órgãos de proteção ao crédito. A partir de então, deverá ressarcir com juros as possíveis dívidas. E claro, é passível que ele colha ainda outras consequências.

Consequências

Ao estar com o CPF negativado, por exemplo, o consumidor é travado para o acesso à crédito para comprar uma série de itens. O documento do devedor fica “sinalizado” e ele não consegue aumentar seu limite em diversas instituições financeiras, frente ao seu cartão de crédito, e muito menos consegue realizar algum tipo de empréstimo, mesmo que seja para quitar o débito em atraso.

O Desenrola, nesse caso, pode ser uma saída

Estando com o nome “sujo”, é preciso buscar o mais rapidamente maneiras de quitar o(s) débito(s) em atraso. Algumas saídas são recomendadas: é o caso, por exemplo, de optar pelo Desenrola Brasil, novo programa do Governo Federal. Através dele, consumidores de todo o Brasil contam com a possibilidade de extinguir dívidas bancárias de até R$ 100 e uma fase de renegociação de dívidas bancárias.

É importante destacar, porém, que algumas renegociações não serão atendidas. São elas:

Dívidas relacionadas ao crédito rural;

Débitos garantidos pela União e débitos de entidades públicas;

Dívidas com previsão de aporte de recursos públicos;

Dívidas em que o risco de crédito não é totalmente assumido pelos agentes financeiros;

Débitos com equalização de taxa de juros pela União.

