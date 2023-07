Boa notícia — os assinantes da Netflix terão boas surpresas no catálogo deste mês de agosto. Com títulos que prometem arrancar sorrisos, suspiros e envolver os internautas de maneira surpreendente. É possível marcar a maratona e conseguir ter a certeza de bons momentos de diversão, suspense e bastante emoção! Veja abaixo a lista dos novos títulos que entrarão na plataforma.

Prepare a pipoca! 12 séries que chegam em agosto na Netflix | Foto de CardMapr.nl na Unsplash

Estas séries vão entrar na Netflix em agosto

Alguns assinantes preferem séries ao invés de filmes. É hora de garantir a diversão através de algumas séries imperdíveis na plataforma. Este mês de agosto terá grandes novidades para os assinantes da Netflix.

Heartstopper: Temporada 2 03/08;

ONE PIECE: A Série – 24/08;

Ragnarok: Temporada 3 – 31/08;

Família Upshaw: Parte 4 – 17/08;

Império da Dor – 10/08;

O Poder e a Lei – 03/08;

Mandou Bem: Desafio dos Confeiteiros 0 04/08;

As Últimas Horas de Mario Biondo – 03/08;

Quem é Erin Carter? – 24/08;

Zumbiverso – 08/08;

Mask Girl – 18/08;

Caçadores de Demônios – 26/08.

Estas séries irão chegar na plataforma a partir do dia 03 de agosto. Contando com histórias surreais e conteúdos de extrema qualidade para os assinantes. É possível visualizar todas as séries do catálogo através da aba ‘Séries’ disponível no site e aplicativo Netflix. Haja vista que é necessário ser assinante Premium para ter acesso a todos os conteúdos disponibilizados pela empresa.

Estes filmes vão entrar na Netflix em agosto

Aos que preferem filmes é possível entrar no mundo mágico dos cinemas através da Netflix com títulos surpreendentes e que está chegando para todo tipo de gosto e perfil de assinante da Netflix. É possível visualizar os filmes a partir do dia 1° de agosto na aba filmes do aplicativo e site Netflix.

Amor À Três – 01/08;

Operação: Arma Secreta – 02/08;

100 Coisas para fazer antes de virar Zumbi – 03/08;

De Frente – 03/08;

Jagunjagun: O Guerreiro – 10/08;

Um Romance do Além – 10/08;

Agente Stone – 11/08;

Jovens Bruxas: Nova Irmandade – 15/08;

10 Dias de um Homem Mau – 18/08;

Mundo Grua – 18/08.

Portanto, essas são as novidades da Netflix para este mês de agosto. Haja vista que a empresa passou por momentos conturbados em alguns países após anunciar o aumento da mensalidade de acordo com a quantidade de usuários. Entretanto, isso não abalou a empresa e os números de assinantes cresceram no último mês.

A Netflix é uma das plataformas de streaming mais populares do Brasil. Seus preços acessíveis possibilitam que qualquer pessoa tenha acesso. É possível assistir os filmes através do dispositivo celular, computador, videogame e televisão.

Em razão disso sua popularidade é muito grande e ganha cada vez mais novos adeptos. Os planos são a partir de R$ 19 e podem chegar a mais de R$ 50. Nos planos básicos não há a possibilidade de conteúdos em full HD e algumas séries e filmes são bloqueados.

