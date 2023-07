Comece com o pé direito! ESTAS são as melhores simpatias para fazer em AGOSTO de 2023

O misticismo não deixa de ser uma opção e tanto para quem busca começar agosto da melhor forma possível. Inclusive, ao apostar nas melhores simpatias, é possível viver uma expansão energética e emanar exatamente aquilo que se pretende receber.

E o melhor é que tais simpatias são consideravelmente fáceis de serem feitas, sendo baseadas em ingredientes fáceis de serem encontrados.

Apostar nas melhores simpatias é ótimo para atrair saúde e sorte, por exemplo | Imagem: mfromfaraway / unsplash.com

As melhores simpatias para que o próximo mês comece da melhor forma

As simpatias existem para auxiliar em diversas áreas, e boa parte delas de fato é mais simples do que pode parecer, conforme exemplos explicados abaixo:

Simpatia de ervas para atrair prosperidade

Esta definitivamente é uma das melhores simpatias para quem quer melhorar as finanças, exigindo galhos de alecrim e um pouco de arruda, sendo estas algumas das plantas conhecida pelo poder de limpar energias.

É necessário ferver 2 ou 3 litros de água e, depois, esperar o líquido ficar morno. Depois, será hora de usar as mãos para macerar as ervas, e coar a mistura, que deverá ser usada depois do banho.

Deve-se jogá-la a partir do pescoço, mentalizando caminhos se abrindo.

Simpatia para quem está em busca do amor

Esta simpatia, especificamente, exige bons pensamentos e alguns itens específicos, sendo eles uma vela na cor vermelha, um pouco de mel e um papel na cor branca, no qual deverá ser escrito o nome da pessoa amada.

Depois, será hora de “afundar” este papel no mel, que deverá estar dentro de um pequeno recipiente, e acender a vela, sempre mentalizando coisas boas como cumplicidade, harmonia e amor, enquanto a chama queima.

Por fim, quando a chama apagar, tudo deve ser descartado em um lugar bonito, com árvores e flores.

Simpatia voltada para a saúde

No que diz respeito às melhores simpatias voltadas para atrair saúde em agosto, esta não poderia ficar de fora: ela, especificamente, necessita de positividade, uma vela branca e, ainda, qualquer objeto de quem está doente, sendo que este último deve ser mantido ao lado da vela.

Assim que ela for acesa, deverá ter início uma oração para exatamente todo anjo da guarda, pedindo pelo aconchego e pela saúde da pessoa que está enferma, sendo importante que o processo seja finalizado com uma oração direcionada a São Roque, uma vez que é ele o padroeiro dos médicos e das doenças.

Quando a chama apagar, a vela poderá ser jogada fora, e o objeto deverá ser devolvido para o seu dono.

Simpatia relacionada à sorte

Quem quer afastar o azar e atrair sorte, e tem incenso de sândalo e papel em casa, pode apostar nessa simpatia, enquanto mentaliza seus desejos em um lugar bem tranquilo.

Estando neste local, será preciso segurar o incenso de sândalo especificamente com a mão esquerda, e aguardar até o momento em que as cinzas acabem caindo no pedaço de papel. Sendo que, durante esta espera, é imprescindível mentalizar o mal se dissipando e a mudança no destino se tornando real.

No final, restará somente embrulhar as cinzas no próprio papel e levá-las para o lixo.

É necessário cuidar da energia do lar

Entrar em agosto com as energias da casa purificadas também é uma ótima ideia, sendo que também existem simpatias para isso, a exemplo que uma que precisa de canela, incenso de arruda, sal grosso e cristal de quartzo branco.

O primeiro passo é acender o incenso, passando ele em cada cômodo, para que a fumaça se espalhe enquanto um pensamento de limpeza astral é mentalizado.

O segundo passo será misturar um pouco de canela com um pouco de sal grosso, jogando pequenas quantidades nas quinas de cada ambiente.

Por fim, deve-se lavar o cristal à luz do luar com água corrente, depositando nele as melhores intenções e colocando-o na porta principal da casa.

