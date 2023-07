O Caixa Tem é um aplicativo usado pelo Governo Federal para realizar os pagamentos dos benefícios sociais — bem como o Bolsa Família e Vale-Gás. Através dele é possível consultar valores, realizar saques e pagamentos. Entretanto, é necessário ter cuidado para não ter o benefício bloqueado. Por esse motivo é importante atualizar o Caixa Tem para a última versão a fim de ter disponível todos os recursos concedidos e liberados pela Caixa Econômica Federal.

Aprenda a atualizar o Caixa Tem para liberar benefícios | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Atualização do Caixa Tem

O Caixa Tem está atualizando a cada trimestre. O intuito é favorecer cada vez mais a vida dos beneficiários do Governo a fim de proporcionar melhores condições de vida e até mesmo de utilização deste dinheiro pago. Através do aplicativo é possível realizar uma grande quantidade de serviços.

Pagamento de contas;

Transferências bancárias;

Recargas de celular;

Compras em estabelecimentos.

Tudo isso de maneira gratuita e sem enfrentar grandes filas. Para atualizar o Caixa Tem é necessário ir na loja de aplicativos do dispositivo celular — seja Android ou iOS. E então, pesquisar por ‘Caixa Tem’.

O primeiro aplicativo oficial que aparecer da Caixa Econômica Federal deverá ser selecionado. E então, caso esteja desatualizado basta clicar no botão “Atualizar” que fica no lado direito da tela. E pronto: em questão de minutos o aplicativo será atualizado e o usuário poderá usufruir de todas as funções atualizadas do aplicativo.

É importante sempre baixar o Caixa Tem através do site da Caixa Econômica Federal ou loja de aplicativos oficial do Android e iOS. Evite baixar o aplicativo de sites de terceiros. Caso contrário, é possível que o beneficiário seja lesado e caia em fraudes.

Portanto, todo cuidado é pouco. Ao baixar aplicativos de terceiros o usuário pode baixar juntamente a ele malwares e até mesmo cavalos de trojan. O cuidado com a segurança é inevitável a fim de evitar ter problemas futuros.

Faça isso e não evite ter o seu benefício bloqueado

Outro fator importante é acerca das informações cadastradas no Caixa Tem. Como ele é usado para receber valores do Governo Federal, os cadastros acontecem através das informações concedidas pelo Cadastro Único.

Há cerca de 2-3 meses milhões de brasileiros tiveram suas contas bloqueadas e o motivo foi exatamente esse: a falta de atualização dos dados. Portanto, é importante que os beneficiários atualizem constantemente os seus dados de cadastro no CadÚnico.

Isto é: renda mensal, quantidade de membros, idade, peso, etc. São dados importantes que o Governo usa para melhorias no programa. Caso o beneficiário não realize esse tipo de atualização cadastral o pior pode acontecer: isto é, o benefício ser bloqueado.

Por essa razão é importante estar sempre atento quanto a isso. E em casos de alterações ir até o CRAS local a fim de pedir a atualização dos dados cadastrais — evitando possíveis bloqueios futuros.

