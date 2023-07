Nesta última semana o Ministério da Educação (MEC) disponibilizou aos brasileiros centenas de vagas em mais de 200 cursos gratuitos. Os cursos disponibilizados possuem certificado garantido e não há limite de vagas. A carga horária é compatível com a maioria dos estudantes — variando de 20 a 60 horas. É uma oportunidade única para quem deseja implementar o currículo com novas skills.

MEC abre vagas em 200 cursos gratuitos com certificação | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

MEC disponibiliza vagas gratuitas em mais de 200 cursos

O MEC está oferecendo aos brasileiros uma oportunidade única. A possibilidade de realizar cursos totalmente gratuitos através da internet. Por mais que hajam vários cursos disponíveis por outras instituições — a grande maioria são pagos. Bem como os cursos da Udemy.

Através dos cursos disponibilizados pelo Governo é possível estudar de qualquer lugar do Brasil. Usando um computador ou dispositivo celular. No final do curso é possível emitir o certificado gratuito. Estes cursos são direcionados para estudantes do ensino médio e superior.

Por enquanto não há limites de vagas. Portanto: qualquer interessado pode se inscrever nos cursos disponibilizados pelo órgão público e começar a estudar agora mesmo! Para se inscrever é bem simples.

O estudante deverá acessar a plataforma Aprenda Mais — basta pesquisar no Google por “Aprenda Mais plataforma de estudos” — e fazer o seu cadastro gratuito. Logo em seguida basta visualizar os cursos disponíveis e escolher o que mais se identificar.

Todo processo é gratuito e pode ser feito por qualquer estudante. Haja vista que as aulas são gravadas e podem ser consumidas no tempo do estudante.

Estes são os cursos oferecidos pelo MEC

É válido ressaltar que estrangeiros também podem ter acesso aos cursos disponibilizados pelo MEC. A única exigência é que eles tenham CPF. Com isso em mãos eles podem criar seus cadastros e conseguirem acesso as dezenas de cursos oferecidos aos brasileiros.

Veja abaixo as áreas de conhecimentos disponíveis:

Áreas de aprendizagem

Gestão e negócios;

Idiomas, línguas e literatura;

Informação e comunicação;

Produção alimentícia;

Ambiente e saúde;

Produção cultural e design;

Recursos naturais;

Segurança;

Ciências exatas;

Ciências humanas;

Desenvolvimento educacional e social;

Turismo, hospitalidade e lazer.

São áreas do ensino que estão em constante crescimento no Brasil e tudo indica que os estudantes que conseguirem aprovação máxima nos cursos terão boas oportunidades no mercado de trabalho. Principalmente por serem cursos ‘reconhecidos’ pelo MEC, haja vista que são disponibilizados pelo órgão.

As vagas devem ficar abertas até o próximo ano. Caso haja fechamento o MEC deve anunciar através de seus portais oficiais de comunicação. Os cursos podem ser acessados através de qualquer dispositivo com acesso à internet e navegador. Sendo necessário apenas preencher os dados de login.

Ademais, basta aproveitar esta oportunidade e se capacitar cada vez mais para o mercado de trabalho brasileiro.

