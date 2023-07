Ficará mais fácil conseguir EMPRÉSTIMO neste banco em 2023

Empréstimo facilitado neste banco? Aloizio Mercadante, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), anunciou nesta segunda-feira (24) uma meta ambiciosa para o banco em 2023: o financiamento de projetos no valor de R$ 50 bilhões, o dobro do montante liberado em 2022. Acompanhe os detalhes desse audacioso plano de investimento da principal instituição de fomento econômico do Brasil.

As recentes deliberações entre Mercadante e o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), esclareceram a situação atual do BNDES, destacando o expressivo aumento de 207% em novos projetos que buscaram a instituição para apoio financeiro. Este índice de crescimento é uma forte indicação de que o valor total dos financiamentos a serem aprovados pelo BNDES este ano deve, de fato, dobrar o valor do ano passado.

No primeiro semestre de 2023, o BNDES já superou a marca de financiamento de importações atingida em todo o ano de 2022. O banco também tem fortalecido sua contribuição para os micro, pequenos e médios empreendedores, elevando em 56% os recursos destinados a esses negócios este ano. Segundo Mercadante, há um forte ímpeto para investir no país, principalmente pela perspectiva de queda nas taxas de juros.

Neste contexto, Mercadante antecipa que novos mecanismos de financiamento deverão surgir para atender às demandas das políticas públicas. Estes incluem o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a nova política industrial e o Pacote Verde, também conhecido como Pacote de Transição Ecológica.

O presidente do BNDES também fez referência a futuros financiamentos voltados para a inovação e a digitalização. Estes serão vinculados à Taxa Referencial (TR) e não ultrapassarão o valor de 3% ao ano. Esta iniciativa está em linha com o objetivo de estimular o aumento dos investimentos no setor industrial.

Notícias desanimadoras

No entanto, nem todas as novidades foram positivas. Mercadante mencionou o prejuízo de R$ 4,3 bilhões do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), o qual é vital para o seguro-desemprego e o PIS/Pasep. O presidente do BNDES reiterou que, mesmo que a legislação permita, a instituição não pretende reembolsar parte dos empréstimos concedidos pelo banco com recursos do FAT.

Mercadante encerrou com um alerta ao Congresso Nacional para a necessidade de revisar a destinação dos recursos do FAT para a Previdência Social. Ele argumentou que o fundo não foi originalmente criado para essa finalidade, embora a reforma da Previdência em 2019 tenha autorizado tal uso. A mensagem clara do presidente do BNDES é que o fundo precisa ser usado de maneira mais estratégica, para melhor atender aos fins para os quais foi criado.

