Novo concurso da Caixa Econômica pode sair a qualquer momento? O que se sabe

Embora ainda não exista uma data precisa definida para a publicação do edital, um novo concurso público para a Caixa Econômica Federal, para o cargo de técnico bancário, para preenchimento efetivo, pode ocorrer já nos próximos dias. Ocorre que a instituição não publica edital para o cargo desde 2014 e, em maio de 2023, foi convocado cerca de 800 remanescentes da seleção.

Com isso, uma nova seleção já pode ocorrer e, em junho de 2023, foi determinado que o próximo edital para o cargo deve ser feito somente para o preenchimento de vagas imediatas, sem cadastro reserva.

O ajuste foi acordado entre a Caixa Econômica e o Ministério Público do Trabalho (MPT), com participação da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf) e Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae).

Desta forma, mesmo ainda sem data exata para início, quem pretende ingressar na carreira já pode dar início aos estudos.

Novo concurso da Caixa Econômica pode sair a qualquer momento? | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Concurso Caixa Econômica Federal: saiba mais sobre o cargo

Para concorrer ao cargo de técnico bancário é necessário possuir pelo menos o ensino médio, com remuneração inicial de R$3 mil reais.

Além da remuneração, os servidores da Caixa também contam com diversos benefícios:

participação nos lucros ou resultados;

vale-transporte;

auxílio-refeição/alimentação;

auxílio-creche;

previdência complementar;

possibilidade de ascensão profissional;

acesso a ações de capacitação e desenvolvimento

Concurso Caixa Econômica Federal: veja atribuições do técnico bancário.

prestar atendimento ao público,

realizar negócios e comercializar produtos e serviços;

identificar clientes, verificando a autenticidade de documentos, assinaturas e impressões digitais, quando realizada capacitação específica;

efetuar atividades administrativas e operações bancárias, utilizando equipamentos e ferramentas tecnológicas;

elaborar, redigir e conferir documentos e correspondências em geral;

inserir e consultar dados em sistemas operacionais informatizados e outros aplicativos relacionados com suas atividades, assim como auxiliar em sua manutenção e aperfeiçoamento;

efetuar cálculos diversos e controles numéricos;

identificar e apontar oportunidades de melhorias nos processos em que atua;

executar outras atividades inerentes ao conteúdo ocupacional dos cargos.

Saiba como foi a última seleção

Além do último concurso Caixa Econômica Federal para ampla concorrência, para técnico bancário, iniciado em 2014, uma nova seleção ocorreu em 2021, para o preenchimento de 1.100 vagas, destinadas somente para candidatos portadores de deficiência, sendo 1.000 para preenchimento imediato e 100 cadastros reserva de pessoal.

As oportunidades foram para os cargos de técnico bancário (para atuação em agências nas 27 unidades da Federação) e técnico bancário na área de tecnologia da informação (com lotação apenas em Brasília, no Distrito Federal).

A seleção contou com provas objetivas e discursivas. A parte objetiva contou com 60 questões, sobre as seguintes disciplinas:

língua portuguesa;

matemática financeira;

conhecimentos bancários;

conhecimentos específicos.

