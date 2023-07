Aviso: quem trabalha registrado está na FILA para receber grande presente em agosto

Ei, você trabalhador que trabalha com registro na carteira e tem contas vinculadas ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) até o dia 31 de agosto, os novos valores vão ser depositados na conta. Lembrando que essa quantia é referente ao lucro que o fundo teve no último ano, que foi em torno de R$ 12,7 bilhões, e esse valor será repassado aos trabalhadores.

A estimativa das autoridades é que esse repasse aconteça durante o início da semana, para enfim abranger todos os trabalhadores inscritos sob o regime de Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) ou que tinha algum saldo disponível no fundo desde o dia 31 de dezembro do ano de 2022, até mesmo para contas inativas.

Lembrando que quanto maior o saldo disponível maior será o repasse para a pessoa. Veja como consultar.

veja quem pode receber o lucro do FGTS. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Passo a passo de como consultar o FGTS

Vá até o site oficial do FGTS

Clique em “Saldo Total do FGTS” ou em “Meu FGTS” para conferir os dados

Insira seus dados cadastrais

O pagamento referente ao luco será registrado como “AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2022”

No site da Caixa também é possível verificar. Procure pela opção “FGTS e INSS”.

Vale ressaltar que os trabalhadores que começaram a atuar profissionalmente pelo regime CLT neste ano não poderão sacar ou receber o lucro provindo do FGTS e o depósito só será feito para quem tem saldo na conta no dia 31 de dezembro de 2022.

Sacar o lucro do FGTS

A maioria dos brasileiros estão se perguntando se podem sacar o lucro do FGTS assim que for depositado, porém destacamos que a quantia pode ser retirada somente nesses casos:

Saque Aniversário

Financiamento de imóvel

Aposentadoria

Demissão sem justa causa.

Em outros casos, o FGTS bloqueia o saque do contribuinte, ou seja, a medida mais fácil é ser contemplada pelo saque-aniversário no mês de nascimento do beneficiário e o lucro do Fundo para este ano foi menor do que aconteceu ano passado.

FGTS

O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) foi criado no dia 13 de setembro de 1966 pela Lei nº 5.107 e ficou vigente a partir do dia 01 de janeiro de 1967 para conseguir proteger o trabalhador demitido sem a justa causa. Devemos destacar que o FGTS é constituído das contas vinculadas abertas em nome de cada trabalhador quando o empregador efetua o primeiro depósito.

