ADEUS, 3G! Milhões de celulares Android e iOS perderão a conexão

Existente no mundo da internet desde o ano 2000, a rede de internet móvel 3G deve ter seu serviço descontinuado em alguns países, por conta da chegada da tão aguardada conexão 5G. No Brasil, no entanto, onde a conexão chegou em 2007, ainda não há informações sobre o fim do serviço, mas o fato é que a medida chegará aqui mais cedo ou mais tarde e afetará smartphones antigos. Saiba mais abaixo quando quais países serão afetados e quais aparelhos perderão a conexão.

3G, o fim de uma era

Segundo informações da BBC, milhões de proprietários de iPhone e Android estão prestes a perder o acesso ao 3G como parte de um desligamento em todo o Reino Unido. A medida faz parte dos planos para abrir espaço para serviços 4G e 5G mais avançados na Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

Dos quatro principais provedores de rede, a Vodafone liderará a descontinuação dos serviços 3G, começando em Glasgow no início de 2024. EE e Three esperam desligar seus próprios serviços 3G até o final de 2024. A O2 ainda não anunciou um cronograma.

A rede 2G permanecerá para chamadas e mensagens de texto, mas não será suportada depois de 2033.

Quem será afetado

Estima-se que cerca de 5,5 milhões de pessoas no Reino Unido ainda estejam usando dispositivos que dependem de serviços 2G ou 3G. A decisão de cortar o 3G afetará principalmente as pessoas com dispositivos mais antigos. Isso ocorre porque esses dispositivos não possuem a tecnologia de rádio integrada necessária para conexão 4G ou 5G.

Os dispositivos que serão afetados serão os que foram lançados antes de 2012 ou antes da introdução do 4G.

Ainda posso usar meus dados móveis?

Se o seu telefone for compatível apenas com 2G e 3G, você não poderá mais acessar a maior parte do seu limite de dados móveis. Você deve atualizar seu telefone para um modelo mais novo que possa se conectar a 4G ou 5G se quiser usar seus dados móveis.

Isso levou os ativistas a alertar que desligar as redes 3G levará as pessoas com telefones mais antigos a cair na “pobreza digital”, segundo a BBC. O regulador de telecomunicações Ofcom ofereceu conselhos aos consumidores sobre a desativação em seu site.

Como sei se meu telefone pode acessar 4G?



Muitos consumidores não poderão comprar um novo telefone em uma crise de custo de vida. Mas existe uma maneira de verificar se o seu dispositivo pode acessar 4G, para evitar desembolsar dinheiro para um telefone mais novo.

Se você tiver um iPhone, basta seguir estas etapas:

Vá para Configurações > Geral > Celular.

Aqui, se você vir a opção Ativar 4G LTE, seu telefone é compatível com 4G.

Você pode selecionar esta opção para habilitar o 4G.

Para usuários do Android, siga as etapas abaixo:

Vá para Configurações > Redes móveis > Modo de rede.

Aqui você verá se o seu telefone tem a opção de selecionar um modo 4G/LTE.

Se o modo estiver listado, seu telefone está habilitado para 4G.

Como alternativa, você pode verificar o modelo do dispositivo e a data de lançamento para ver se será afetado.

Abaixo estão os primeiros telefones compatíveis com 4G a serem colocados no mercado:

iPhone 5 16GB

iPhone 5 32GB

iPhone 5 64GB

Samsung Galaxy SIII LTE

Samsung Galaxy Note 2 LTE

HTC One XL

Huawei Ascend P1 LTE

Se você tiver um desses dispositivos ou se o seu dispositivo for mais recente, você está livre. Mas, caso contrário, você não poderá usar seu plano de dados além de 2024, dependendo de quem é seu provedor.

Relembre a história do 3G

No final dos anos 2000, iniciou-se o uso da terceira geração de redes sem fio para dispositivos móveis. Foi este novo tipo de conexão que possibilitou a transformação de celulares em smartphones.

Com a capacidade de transferência de dados aumentada de forma exponencial, além de chamadas e SMS’s passamos a ter dispositivos capazes de fazer transmissão de vídeos em tempo real, acesso a serviços de stream, entre outras diversas funcionalidades que foram sendo criadas com o passar dos anos.

Em dezembro de 2007, a Apple anuncia o iPhone, e pouco tempo depois, em 2008, a Google lançou seu sistema operacional, o Android. Foi nesse período em que a grande mudança aconteceu.

Os smartphones só viram uma grande adesão a partir do desenvolvimento das redes 3G, e se hoje não conseguimos viver sem nossos celulares é justamente por causa da rede 3G.

No Brasil, no entanto, a tecnologia de internet móvel só chegou em 2007, sete anos após o seu lançamento na Europa, mas segue sendo bastante utilizada principalmente em regiões onde o 4G não cobre.

