Alerta! Somente estes beneficiários receberão Bolsa Família em agosto

O Bolsa Família confirmou que os pagamentos do programa irão continuar normalmente para o mês de agosto, o que deixou muitos beneficiários que dependem do auxílio social do governo federal para complementar a renda ou tem no benefício seu único sustento, felizes com a notícia. Porém, alguns inscritos no programa de transferência de renda podem não receber o valor mensal, segundo informou o governo. Entenda o que pode acontecer logo abaixo.

Pagamentos referentes ao mês de agosto do Bolsa Família estão confirmados, mas alguns podem ter benefício bloqueado.

Bolsa Família bloqueado

O Bolsa Família confirmou que os pagamentos do programa de transferência de renda criado pelo governo federal devem continuar normalmente para o mês de agosto, o que deixou muitos beneficiários felizes com a notícia.

Porém, como nem tudo são flores, o governo anunciou que alguns inscritos podem não receber o benefício social nos próximos repasses. À princípio, a decisão pode ser mantida até que uma nova avaliação seja feita para cada NIS.

Trata-se dos bloqueios e cancelamentos que podem acontecer no programa. Isso porque o pagamento acontece mediante a liberação da inscrição no CadÚnico, plataforma que insere as famílias ou cidadãos aptos para recebem algum tipo de benefício social. Assim, todos os que forem bloqueados, não receberão a parcela do Bolsa Família em agosto.

De acordo com o calendário oficial, os repasses terão início na segunda quinzena do mês, no dia 18 de agosto, e serão concluídos no dia 31 do mesmo mês. Os valores serão pagos com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

O repasse será feito pelo Caixa Tem, app da Caixa destinada aos benefícios sociais. A saber, o valor padrão do benefício continua sendo R$ 600, acrescidos de adicionais importantes, como:

R$ 150 para crianças de até seis anos e que tenham a caderneta de vacinação atualizada;

R$ 50 para gestantes e lactantes com pré-natal marcado e acompanhamento nutricional em dia;

R$ 50 para adolescentes entre 12 e 18 anos, inscritos em instituições de ensino básica.

Outro benefício confirmado para agosto

Além dos benefícios citados acima, outro repasse que retorna em agosto é o vale-gás. Pago a cada dois meses, e com o último pagamento feito em junho, o repasse no valor integral de um gás de cozinha de 13kg será contemplado.

Veja o calendário do programa para agosto:

NIS final 1: 18 de agosto;

NIS final 2: 21 de agosto;

NIS final 3: 22 de agosto;

NIS final 4: 23 de agosto;

NIS final 5: 24 de agosto;

NIS final 6: 25 de agosto;

NIS final 7: 28 de agosto;

NIS final 8: 29 de agosto;

NIS final 9: 30 de agosto;

NIS final 0: 31 de agosto

O programa

Retomado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em março deste ano, o programa Bolsa Família é composto por diversos benefícios, cada um destinado a uma situação específica de cada família beneficiária. Entre eles estão o Benefício de Renda de Cidadania (BRC), que corresponde a um valor per capita de R$ 142, garantindo apoio financeiro a cada membro da família. Além disso, há o Benefício Complementar (BCO), um valor adicional concedido para famílias que, somando todos os benefícios, ainda não atingem o montante de R$ 600, assegurando que cada família receba, no mínimo, esse valor.

