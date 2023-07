Lula faz promessa para livrar brasileiros do Imposto de Renda

Todos sabem que a eleição no final do ano passado foi bastante acirrada entre Lula e Bolsonaro, e durante a campanha presidencial Lula da Silva (PT) fez uma promessa uma pouco ousada, ele garantiu que poderia isentar todos os trabalhadores que ganham até R$ 5 mil por mês do pagamento do Imposto de Renda.

Quando Lula fez a promessa para os brasileiros, a faixa de isenção do Brasil estava na casa dos R$ 1,9 mil e não era corrigida desde o ano de 2013, que é quando o Brasil estava sendo governado pela ex-presidente, Dilma Rousseff (PT). Depois que Lula ganhou as eleições ele começou a cumprir algumas, porém como ele fez muitas ainda está bem longe de conseguir cumprir todas que prometeu para os eleitores.

Promessa de lula para o imposto de renda não foi cumprida. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

No mês de maio, o presidente decidiu elevar a faixa de isenção do Imposto de Renda e passou de R4 1,9 mil para R$ 2,112, assim todos os trabalhadores que ganham até R$ 2,6 mil não precisam mais pagar a taxação, mas a promessa que ele fez ainda tem um caminho longo para elevar a faixa para o valor prometido de R$ 5 mil.

Promessa renovada

Na última terça-feira (25) durante uma live semanal, o presidente Lula voltou a dizer que vai conseguir isentar os trabalhadores que ganham até R$ 5 mil, igual ele falou ano passado durante sua campanha eleitoral. O presidente ainda destacou que a ideia é que esse patamar chegue até o final do seu terceiro mandato que será em 2026.

Veja também: Quem será taxado no novo imposto especial que Lula pretende implantar

Imposto de renda e seus desafios

Não podemos deixar de destacar que para Lula conseguir bancar essa promessa ele vai precisar enfrentar alguns desafios e o primeiro deles que precisam ser vencidos é o interno. Na área econômica do Governo Federal há a ideia de que não é possível elevar a faixa de isenção do Imposto de Renda para chegar nesse patamar de R$ 5 mil.

Além disso, o presidente Lula disse também que vai precisar conseguir convencer o Congresso Nacional no processo de aprovação da Reforma do Imposto de Renda. Diante deste cenário, o Ministro da Fazenda, que é o Fernando Haddad (PT) sinalizou que vai enviar um texto no final do ano, porém grande parte dos deputados já avisaram que vai votar contra a medida.

O Imposto de Renda é um assunto que ainda está em grande debate, principalmente porque Lula não conseguir cumprir sua promessa e as pessoas que ganham até R$ 5 mil tiveram que fazer a declaração.

Veja também: Reforma tributária: “imposto do pecado” pode aumentar preço de cerveja e cigarro