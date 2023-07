Aumento da parcela para R$ 900 anima beneficiários do Bolsa Família; valor de agosto

O programa de transferência de renda Bolsa Família confirmou que em agosto será feito o repasse de R$ 300 para algumas de suas famílias cadastradas para receber o benefício social criado pelo governo federal. O montante é referente ao repasse do Benefício Primeira Infância, que garante um repasse de R$ 150 para famílias com crianças de 0 a 6 anos completos de idade. Continue lendo para saber quando irá receber.

Aumento da parcela para R$ 900 anima beneficiários do Bolsa Família | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família: mais dinheiro em agosto

Sendo assim, uma família composta por quatro pessoas, que tenha em seu núcleo familiar duas crianças de até seis anos de idade, poderá receber um adicional de R$ 300. Esse valor, somado à parcela regular do Bolsa Família, pode garantir um repasse de R$ 900 para a família segurada, o que corresponde a um aumento considerável do benefício.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) aprovou ainda o repasse do Benefício Variável Familiar. Esse adicional deve ser pago às crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos, gestantes que estão realizando o acompanhamento pré-natal e nutrizes que estão amamentando crianças de até sete meses.

O Variável Familiar faz um repasse de R$ 50 e é ilimitado, ou seja, deve ser pago a todos os segurados que se enquadrem nos critérios. Além disso, pode ser pago às famílias que já recebem o Benefício Primeira Infância.

Critérios para o recebimento do Bolsa Família

O programa de transferência de renda é destinado para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para receber o benefício, a família precisa ter uma renda per capita de até R$ 218 por mês. Além disso, as famílias que fazem parte do benefício precisam cumprir as regras condicionais do programa.

As regras condicionais voltaram a fazer parte do Bolsa Família em março, mas deixaram de ser verificadas em maio e junho. Nesse período, algumas famílias deixaram de cumprir com os critérios e foram notificadas quanto ao risco de bloqueio. Confira a mensagem enviada aos segurados do Bolsa Família a seguir:

“Mensagem do Bolsa Família: Condicionalidades – Advertência: alguém da sua família faltou à escola mais que o permitido em abril ou maio de 2023. Evite o bloqueio do seu benefício. Crianças a partir de 4 anos e adolescentes devem frequentar a escola. Se quiser apresentar justificativa ou acha que houve algum erro, procure o setor do Bolsa Família da sua cidade.”

Vale informar que o cumprimento dos critérios condicionais é obrigatório. As famílias que não cumprirem poderão ser bloqueadas em agosto e deixar de receber por até dois meses, sem direito ao recebimento das parcelas retroativas. Em casos mais graves, o segurado pode ter o seu benefício suspenso de forma definitiva. Sendo assim, confira quais são as regras condicionais do Bolsa Família a seguir:

O responsável deve manter as crianças de 4 a 5 anos com frequência escolar mínima de 60%;

O responsável deve manter as crianças e adolescentes de 6 a 18 anos com frequência escolar mínima de 75%;

Acompanhamento nutricional (peso e altura) das crianças de até seis anos;

O responsável deve manter a carteira de vacinação da família inteira atualizada;

Gestantes devem fazer o acompanhamento pré-natal.

Calendário do Bolsa Família de agosto

A Caixa Econômica Federal confirmou o calendário do Bolsa Família de agosto. O repasse será feito nos últimos dez dias úteis do mês, seguindo o calendário escalonado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar. Sendo assim, confira como ficará o pagamento do Bolsa Família em agosto:

NIS de final 1: dia 18 de agosto;

NIS de final 2: dia 21 de agosto (antecipado para o sábado, 19);

NIS de final 3: dia 22 de agosto;

NIS de final 4: dia 23 de agosto;

NIS de final 5: dia 24 de agosto;

NIS de final 6: dia 25 de agosto;

NIS de final 7: dia 28 de agosto (antecipado para o sábado, 26);

NIS de final 8: dia 29 de agosto;

NIS de final 9: dia 30 de agosto;

NIS de final 0: dia 31 de agosto.

