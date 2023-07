Valor SURPRESA do Pis/Pasep fica disponível e trabalhadores podem sacar BOLADA

Neste ano de 2023, diversos brasileiros ainda não conseguiram realizar o saque do abono salarial. Conforme as informações do Governo Federal são mais de 997 mil trabalhadores que ainda não tiraram seus valores que foram depositados. Isso soma ao total mais de R$ 1 bilhão esquecidos nas contas. Vale ressaltar que o último lote foi feito no dia 17 de julho, porém quem ainda não fez o saque pode retirar até o dia 28 de dezembro.

O Ministério do Trabalho e Emprego, fez um levantamento e foram pagos valores para 23.799.526 profissionais. Desse total, cerca de 21.958.003 já receberam o PIS, que foi repassado pelo banco da Caixa Econômica Federal e outros 1.841,523 receberam o Pasep, que é pago pelo Banco do Brasil.

pessoas podem pegar o dinheiro do pis/pasep até o dia 28 de dezembro.

Pis/Pasep do ano-base 2021

O Ministério do Trabalho indica que o índice de cobertura foi cerca de 99,47% e 89,81%. Esses valores que são repassados para as pessoas estão variando entre R$ 110,00 a R$ 1.320,00 (que é o valor atual do salário-mínimo), e esses valores mudam conforme o número de meses trabalhados no ano-base 2021.

Ou seja, quem trabalhou com carteira assinada entre 15 dias e um mês em 2021 recebeu o valor de R$ 110, já par aqueles que trabalharam durante um ano, o benefício foi pago no valor de R$ 1.320,00.

Como descobrir se eu recebi o abono?

O primeiro passo para descobrir se você recebeu o abono precisa fazer uma consulta através do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e que pode ser acessa pelo Gov.br. Para você consultar esse documento, vai ser preciso atualizar o aplicativo e clicar na aba “benefícios” e logo depois em “Abono Salarial”.

Na tela vai aparecer os valores descritos, o dia e o banco de recebimento. Além disso, as informações adicionais poderão ser solicitadas nos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego e também tem as unidades das Superintendências Regionais do Trabalho.

Basta você ligar para o número 158 ou enviar um e-mail para trabalho.uf@economia.gov.br, mas será necessário substituir o “UF’ pela sigla do seu estado.

Já para quem é servidor público e militares que recebem o Pasep, essa liberação ocorre através do Banco do Brasil, porém nas mesmas datas do PIS. Nois dois casos os saques poderão ser feitos até o dia 28 de dezembro, depois desse tempo o dinheiro volta para o governo.

