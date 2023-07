Calabresa, café e leite FALSOS enganam consumidores no mercado; fique alerta

Está acontecendo um caso que está chamando atenção de muitas pessoas. O aumento dos alimentos nos supermercados fez com que a oferta de produtos que são semelhantes aos originais ficasse mais em conta. Esse é o caso que queremos citar no texto, que são as mercadorias que são feitas a partir de subprodutos do leite, como por exemplo o soro do leite que chegam a ficar 40% mais em conta.

Outro produto que também podemos citar é o leite condensado, que tem produto que são mistura láctea condensada de leite e soro de leite. Ou seja, podemos notar uma diferença dos produtos ao ler atentamente os rótulos já que as embalagens também são bastante semelhantes.

Por isso que as vezes é difícil notar uma diferença entre eles para quem não conhece, é importante ler aos rótulos. Outro exemplo é o caso também do leite em pó, que agora tem uma variação do “composto lácteo” que tem ingredientes lácteos e também outros aditivos alimentares na composição, por isso que ele pode ser encontrado com até R$ 10,00 mais barato que o original.

Tem também o exemplo dos iogurtes que são confundidos com as bebidas lácteas que são compostas por uma mistura com o soro de leite e embalados no mesmo modelo de embalagem.

Isso não acontece somente nos laticínios

Essa prática não fica somente na categoria dos laticínios ela pode ser encontrada também em outros produtos nos mercados, como por exemplo a linguiça calabresa, muitas vezes as pessoas compram linguiça “tipo calabresa” pensando que é a original.

O produto que todo brasileiro ama que é o café, também está sendo afetado com os produtos que vendem o pó sabor café, no lugar do grão moído ou torrado.

Medida do Ministério da Agricultura e Pecuária

Porém, essa medida do Ministério da Agricultura e Pecuária que foi liberada no mês de fevereiro deste ano já atualizou as definições relacionadas ao bacon e conforme as novas regras só pode ser chamado de bacon o produto que é feito da porção abdominal do suíno.

Vale ressaltar que essa peça também não pode ter ossos, se o produto for produzido por cortes de lombo, paleta de suínos ou pernil, o consumidor precisará ser informado. Além disso ficou proibido fabricar o embutido com matéria-prima moída.

Orientações do Procon

O Procon do Mato Grosso do Sul, disse que a orientação é de o consumidor precisa ficar atento nas composições do produto e também nos rótulos das embalagens na hora de comprar, assim a pessoa não será enganada pela embalagem, em caso de dúvida procure um funcionário do mercado.

Já para os fabricantes, é preciso diferenciar os produtos, do original para os de outra composição. Para os consumidores, o Procon determinou que deve evitar colocar os semelhantes próximos dos originais, para que o consumidor não erre na hora da comprar.

Caso o consumidor perceba essas práticas ilegais tem como denunciar através do número 151 que é o Disque Denúncia.

