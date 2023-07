Livre-se delas! Estas plantas atraem AZAR para sua casa

É inegável o fato de que todas as plantas de um jardim ou mesmo do interior de uma casa fornecem ao ambiente uma beleza significativa. Porém, há exemplares que simplesmente devem ser mantidos longe, uma vez que representam espécies conhecidas por atraírem o azar: o Feng Shui, por sinal, afirma que tais espécies devem ser banidas da vida de qualquer pessoa, mesmo que sejam visualmente lindas.

Logo, quem sente que sua casa está passando por uma maré constante de “falta de sorte”, repleta de doenças que não são curadas e até mesmo repleta de falta de dinheiro, provavelmente tem algumas plantas específicas por perto, gerando um efeito energético muito negativo.

É imprescindível retirá-las dos vasos e do jardim o mais rápido possível. Mas antes, claro, é importante saber quais, afinal, são estas plantas cujo poder é levar o azar por onde passam.

E a explicação está exatamente na leitura a seguir.

É importante escolher as plantas certas para ter em casa | Imagem: Brina Blum / unsplash.com

As plantas conhecidas por levarem o azar para os ambientes

Existem centenas de espécies de plantas que uma pessoa pode escolher ter em casa. Porém, quando se trata especificamente de 3 delas, é melhor manter distância, caso o objetivo seja manter a boa energia no lar.

E estas plantas com energia ruim são:

1. As petúnias

A primeira planta que deve ser removida de uma casa é a famosa petúnia, uma vez que, de acordo com o Feng Shui, esta espécie é classificada no grupo das plantas que atraem as más vibrações.

Ou seja: por mais que sejam interessantes quando o assunto é decoração de áreas internas e externas, é melhor mantê-las longe.

2. O cravo

O cravo é conhecido, entre outras coisas, por conta do seu aroma peculiar. Porém, quem quer ter esse aroma sempre por perto deve fazer isso por outros meios, pois ter essa planta em casa significa ter, também, o azar.

Isso ocorre porque suas flores tão belas têm a interessante capacidade de absorver todas as energias positivas de um ambiente e liberar, nele, as energias negativas. Assim sendo, vale a pena refletir muito antes de escolher ter um exemplar em casa.

3. As trepadeiras

Por fim, o Feng Shui também faz a recomendação de que todas as trepadeiras sejam removidas do jardim, mesmo que representem um ótimo complemento ornamental para as demais plantas.

Ocorre que as trepadeiras propriamente ditas são carregadas de más vibrações e, assim sendo, quem quer um visual mais elegante para a área externa utilizando recursos naturais deve fazer isso por meio de outras espécies de plantas.

As plantas que restarem devem ser bem cuidadas

Como explicado acima, somente 3 plantas devem ser removidas das partes internas e externas das casas, de modo que a boa energia possa circular tranquilamente.

Logo, as demais plantas que sobrarem devem receber todos os cuidados necessários, para que continuem cumprindo seu papel de levar beleza, frescor e, também, de contribuir para as boas vibrações de certa forma.

É preciso se atentar à quantidade de água e sol que cada uma pode receber diariamente, por exemplo.

