Maior vantagem do Waze começa a ser retirada da plataforma pelo Google

Já tem bastante tempo que é o aplicativo Waze, que é pertencente ao Google, no entanto ele já tem bastante autonomia para fazer suas ações. Porém, recentemente algumas mudanças ocorreram e demostraram que essa fase de muita liberdade para os desenvolvedores chegou no limite.

Essas mudanças estão em curso, mas de forma totalmente discreta. O Google também já deu início a uma retirada de funções do aplicativo GPS e não informou os usuários a respeito disso. Acompanhe o texto abaixo para entender quais as mudanças que está acontecendo com o Waze, caso você use esse app para não ser pego de surpresa.

veja as mudanças que estão ocorrendo com o Waze do Google. Imagem: arquivo / FreePik

Waze está passando por alterações silenciosas do Google

Já faz um tempo que o aplicativo Waze realiza atualizações constantes para poder melhorar a experiência dos usuários para manter o serviço com um ótimo funcionamento. Não foi do nada que esse app começou a ganhar popularidade e se tornou um dos principais apps de GPS e o seu maior concorrente é o Google Maps.

Uma mudança recente que foi orquestrada pelo Google, já tirou de cena uma das funções que fará falta para muita gente, essa modificação foi feita sem avisar os usuários.

Alguns usuários relataram que a função de relatar problemas na estrada parece que foi excluída do aplicativo parcialmente, e também tem uma função que está sendo reduzida que os motoristas já estão percebendo que é a capacidade de apontar a presença de policiamentos nas estradas.

Porém, com a interação dos outros usuários e com essa atualização de informação sobre o trajeto foram alguns pontos decisivos para o Waze. Diversas pessoas usam o Waze pois gostavam de saber no trânsito sobre bloqueios, trânsito, acidentes e outros.

Essas mudanças não afetam todos

Algumas páginas e sites que são especializados nesse ramo de assunto comentaram que essa mudança que está ocorrendo ao app Waze não vai afetar todos os motoristas de forma igual, pois ela está presente na última atualizado do app, no entanto muitos já estão reclamando. Alguns usuários estão indo pra internet relatar que estão desanimados com essas mudanças que está acontecendo no Waze, agora o que resta é esperar para ter certeza de quais serão os futuros planos para o Google.

