Boa notícia — os brasileiros terão mais uma oportunidade de obter uma verba extra do Governo. Algumas famílias serão escolhidas e poderão receber até R$ 20 mil. É necessário que elas sejam de baixa renda e cumpram alguns requisitos a fim de ter acesso ao benefício. Trata-se do programa local Morar Bem, em conjunto com o Minha Casa, Minha Vida. Entenda como funciona e quem tem direito.

Benefícios de R$ 20 mil para famílias de baixa renda! Descubra quem receberá | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Benefício de R$ 20 mil é anunciado

Nesta última segunda-feira, o Governo estadual de Pernambuco anunciou o lançamento do programa. Que é uma espécie de complemento ao programa habitacional do Governo Federal. O foco são as famílias de baixa renda — haja vista que estima-se que mais de 300 mil moradias devem ser adquiridas pelos moradores do estado.

O valor de R$ 20 mil é um subsídio dado pelo Governo Estadual a fim de auxiliar no financiamento dos imóveis. Haja vista que os imóveis disponíveis no estado estão em ‘vitrine’ no site da Companhia Estadual de Habitação e Obras.

As famílias interessadas precisam ter uma renda de até dois salários mínimos. O valor máximo pago pela residência deverá ser no máximo R$ 190 mil. Podendo ser adquirida através do programa de financiamento do Governo Federal. O estado deverá fornecer cerca de 300 mil moradias a fim de suprir toda a demanda estipulada.

O titular da petição precisa comprovar renda. Os interessados não podem ter outros imóveis em seu nome e é obrigatório que sejam residentes em Pernambuco. Neste primeiro momento os financiamentos receberão mais de R$ 200 milhões através de fundos sociais.

Logo, os valores das parcelas que serão pagas pelos brasileiros serão de mais ou menos R$ 350-400 todos os meses. Haja vista que é praticamente o valor mensal do aluguel que muitos pagam.

Leia mais: Valor do Bolsa Família de agosto já está definido; veja em quanto ficou

Como participar do programa?

É bem simples. Sendo necessário que o interessado cumpra os requisitos citados acima. A inscrição é feita diretamente pelo site do programa — Morar Bem. Logo que o interessado entrar no site deverá escolher o imóvel desejado.

Logo em seguida clicar em “Participar” e posteriormente em “Novo cadastro”. O interessado deverá preencher todos os anexos pedidos e enviar para análise. É importante que o interessado cumpra todos os requisitos a fim de não haver nenhum problema durante a aprovação.

Caso seja aprovado, o contratante deverá enviar o comprovante para a Caixa Econômica Federal e posteriormente ao ser aprovado o crédito aguardar a assinatura do contrato e documentos da residência. Todo o processo dura em torno de 30 dias até que seja concluído todos os processos.

Feito isso, basta averiguar e pronto. É válido lembrar que casas financiadas ficam alienadas à instituição bancária até ser totalmente paga. Logo, caso o contratante deixe de pagar as parcelas, o banco pode reter a casa. Todo cuidado é pouco.

Leia mais: ALERTA! Novo ciclone se forma HOJE; veja o que acontece no Brasil