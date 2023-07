Celulares em sala de aula foram proibidos na Europa! Quando a medida chegará ao Brasil?

O celular hoje em dia é o melhor amigo da pessoa, não é mais o cachorro. Dentro do celular, guardamos qualquer tipo de informação e dado, além de resolver tudo na palma da mão: conta bancária para fazer pagamentos de contas, ligações, fotos, vídeos, bloco de anotações, e diversos outros.

No entanto, os dispositivos móveis ainda estão no alvo de debates em alguns países da Europa, eles estão já estudando a possibilidade de tirar os celulares das salas de aulas. Esse assunto está dividindo opiniões.

No primeiro semestre do ano, a Holanda comunicou que está pensando em adotar essa medida. Já a Finlândia informou uma medida um pouco parecida com essa e a França realizou proibição para os menores de 15 anos em 2018, para afastar as distrações. Será que realmente essa iniciativa vai ser boa para as escolas?

Uso dos celulares em sala de aula

O debate que está acontecendo com o tema apresenta dois pontos que são importantes:

Que são os usuários mais novos e que estão cada vez mais ficando conectados e totalmente dependentes da tecnologia.

Já outro ponto é que o celular é uma ferramenta que realmente pode ajudar em algumas etapas do aprendizado.

Durante uma entrevista do portal Terra, especialistas indicarem as escolas a fazerem um equilíbrio sobre esse tema, pois os alunos podem aprender tanto com material físico ou material digital.

Países europeus

Claudia Costin, que é a presidente do Instituto Singularidades disse que os países europeus estão permitindo o uso dos celulares em sala de aula somente em alguns momentos específicos, assim eles poderão ser usados, mas não de uma maneira livre igual estava antes.

Já no Brasil a discussão levanta ainda mais um ponto que é a democratização do acesso de celulares. Ana Gardennya Linard, que é a gerente de políticas educacionais da ONG Todos Pela Educação, disse que o uso pode ser mais vantajoso pois pode transformar o interesse do estudante.

Ela ainda destaca que o país precisa de um plano nacional para poder conscientizar o uso na educação. Não podemos deixar de fora a desigualdade que é uma pauta que precisa ser incluída e pensar em soluções.

Durante a pandemia, muitos alunos não conseguiram acompanhar as aulas online, porque não tinham computador, celular, internet e isso prejudicou o aprendizado. Para isso acontecer, o primeiro passo é que o acesso a internet e tecnologia precisa ser garantido para essas pessoas.

