Qual é a melhor cor de lente para sua saúde: preta, amarela, marrom, vermelha ou azul?

Cor da lente do óculos faz diferença? Estamos acostumados a escolher nossos óculos de sol com base principalmente em seus estilos e designs. Mas o que muitos não percebem é que as lentes coloridas desses óculos não são apenas para fins estéticos. Elas possuem um papel fundamental em proteger nossos olhos de diferentes níveis de radiação UV (ultravioleta), reduzir reflexos indesejados e, em alguns casos, até melhorar nossa percepção visual. É uma dimensão que muitas vezes passa despercebida, mas que pode ser tão crucial quanto o estilo na hora de selecionar seu próximo par de óculos de sol.

A lente verde realça a cor da natureza, proporcionando uma visão mais vívida e confortável em ambientes ao ar livre. Foto: divulgação

Entenda as diferenças em cada cor de lente

É essencial enfatizar a importância de adquirir óculos de sol que possuam proteção 100% UV, e que sejam comprados em uma ótica registrada pela vigilância sanitária. Essas lojas seguem protocolos de segurança estritos e garantem a qualidade do produto. A proteção adequada contra a radiação UV é um fator crucial para a saúde ocular, portanto, evite óculos de sol cuja origem seja desconhecida ou duvidosa.

As lentes cinzas são consideradas coringas na gama de cores disponíveis. Essas lentes são ideais para quase todas as situações, uma vez que permitem que os olhos percebam as cores na sua forma mais natural, sem qualquer distorção. Além disso, elas reduzem o brilho, o ofuscamento e bloqueiam eficazmente a luz intensa, o que é vantajoso em condições de forte sol. Se você dirige ou pratica esportes ao ar livre, óculos com lentes cinzas podem ser uma excelente escolha.

As lentes amarelas têm a capacidade de melhorar a iluminação, tornando-se uma opção adequada para dias nublados ou para atividades que se estendem até o entardecer. Além disso, o uso de lentes amarelas pode enriquecer a experiência de observar eventos como o nascer e o pôr do sol. No entanto, o uso dessas lentes sob luz solar intensa deve ser moderado, pois pode aumentar a incidência de raios solares nos olhos.

As lentes laranjas, similares às amarelas, são adequadas para dias mais escuros, bem como para esportes praticados em ambientes fechados ou com pouca luz, pois aumentam o contraste. Essas lentes têm a habilidade de tornar os objetos mais nítidos, tanto em ambientes internos quanto externos, embora possam distorcer algumas cores, principalmente em dias de sol intenso.

As lentes verdes são particularmente recomendadas para pessoas mais idosas ou para aqueles cuja visão de perto já não é tão nítida. Também são ideais para esportes de precisão, como tênis e golfe, pois melhoram o contraste e reduzem o esforço ocular. Elas ainda iluminam sombras e minimizam a transmissão de calor para os olhos sob luz intensa, proporcionando maior conforto.

As lentes azuis são eficazes na redução da fadiga visual, prevenindo danos oculares durante longas horas de exposição a luzes intensas, como as emitidas por telões, computadores e celulares. Elas também são ideais para ambientes onde há muita interferência de cores quentes, como vermelho e laranja, pois suavizam a tensão dessas cores e proporcionam uma sensação de descanso aos olhos.

Detalhes despercebidos

As lentes vermelhas aumentam o contraste e evitam reflexos, especialmente em situações como o amanhecer ou na presença de neve. Por essas razões, são comumente usadas em algumas máscaras esportivas, como as de esqui. Elas também podem ser bastante úteis para motoristas, pois melhoram a visibilidade e aumentam a profundidade de campo, proporcionando relaxamento ocular.

As lentes rosadas são adequadas para dias ensolarados e ambientes com muita luz, pois filtram a radiação ultravioleta. No entanto, não são as melhores escolhas para atividades que exigem uma boa identificação ou diferenciação de cores avermelhadas. É preciso ter cuidado ao usá-las excessivamente, pois podem amplificar o efeito das cores quentes e causar fadiga visual.

As lentes roxas são versáteis e funcionam bem em diferentes condições climáticas. Elas são especialmente úteis para experiências ao ar livre, pois equilibram o contraste em ambientes com muito azul e verde. Também são indicadas para esportes de inverno e locais muito iluminados, como praias, pois melhoram a proporção das cores e oferecem proteção UV.

As lentes marrons reduzem o brilho, iluminam a visão em dias nublados e são indicadas para situações com grandes variações de luz. Pessoas com altos graus de miopia e astigmatismo também costumam se sentir mais confortáveis e protegidas com essa cor de lente.

Por fim, as lentes pretas são capazes de bloquear quase que totalmente a luminosidade, garantindo máxima proteção contra os raios UV e conforto sob sol forte. São recomendadas para uso pós-cirúrgico, mas não devem ser utilizadas em ambientes sombrios, pois além do desconforto, a retina, por se dilatar no escuro, pode se tornar sensível ao menor grau de claridade.

