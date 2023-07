Bilionários preferem Android ou iOS? Veja a resposta

iOS ou Android? Será que os bilionários mundiais, mesmo com uma realidade extremamente distinta da maioria das pessoas, utilizam os mesmos modelos de smartphones que nós? Elon Musk, Bill Gates, Tim Cook e outros magnatas do mercado global surpreendem quando o assunto é a escolha do dispositivo móvel e sistema operacional. Prepare-se para conhecer as preferências dessas personalidades influentes no mundo tecnológico.

Elon Musk, o homem mais rico do mundo, utiliza o iPhone com sistema iOS para se comunicar e também interagir nas redes sociais, enquanto outros bilionários preferem celulares com sistema Android. Foto: divulgação

Qual é mais usado: iOS ou Android?

Vamos começar com Bill Gates, o célebre fundador da Microsoft, que atualmente detém uma fortuna estimada em cerca de 120,6 bilhões de dólares. Apesar de sua conexão direta com a indústria de tecnologia, Gates tem uma preferência inusitada: ele opta por utilizar um smartphone da Samsung com sistema operacional Android. A revelação veio durante uma conversa que Gates teve com a comunidade AMA no Reddit, surpreendendo muitos fãs da Microsoft.

Elon Musk, atualmente o homem mais rico do mundo, faz uma escolha completamente diferente. O bilionário magnata da Tesla e da SpaceX prefere o iPhone para se comunicar e interagir nas redes sociais. Embora já tenha expressado insatisfação com alguns detalhes do sistema da Apple, Musk se mantém fiel à marca, demonstrando que até mesmo os bilionários têm suas próprias preferências pessoais quando se trata de tecnologia.

Já Mark Zuckerberg, o fundador e proprietário da Meta, empresa que comanda gigantes das redes sociais como WhatsApp, Facebook e Instagram, opta pela versatilidade. Ele utiliza dois telefones: um da Apple e outro Samsung, que funciona com o sistema Android. Um comportamento que talvez reflita sua necessidade de se manter atualizado com ambas as plataformas, devido à natureza de seu negócio.

No caso de Sergey Brin e Larry Page, cofundadores do Google, a preferência é clara e até esperada. Ambos utilizam smartphones com sistema operacional Android, pertencente à sua própria empresa. Trata-se de uma escolha coerente, já que se espera que eles confiem e façam uso da própria tecnologia que criaram e mantêm.

Opinião particular

Enquanto isso, Travis Kalanick, bilionário com patrimônio estimado em 4 bilhões de dólares e fundador da famosa empresa Uber, opta pela discrição. Kalanick raramente compartilha suas preferências em relação a dispositivos móveis, mas informações sugerem que ele é frequentemente visto com um iPhone.

E, é claro, temos Tim Cook, o atual CEO da Apple. Como seria de se esperar, Cook utiliza o modelo mais recente do iPhone lançado no mercado. Essa escolha reforça a imagem de Cook como o rosto da Apple e um fiel defensor de seus produtos.

Como percebemos, ao explorarmos as preferências de dispositivos móveis e sistemas operacionais dos bilionários, notamos uma diversidade surpreendente. Embora suas vidas e estilos possam ser extraordinários, no que se refere à tecnologia móvel, esses magnatas demonstram escolhas bastante humanas e até comuns. É uma prova de que, não importa o quanto você seja rico ou influente, a escolha de um smartphone é uma questão de preferência pessoal. E essa preferência, como evidenciado por esses bilionários, pode variar muito.

