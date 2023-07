Aprenda a baixar vídeos do Youtube de graça e sem aplicativos

Existem muitas pessoas que gostariam de saber como baixar vídeos do Youtube de forma rápida e totalmente descomplicada, sem a necessidade de uso de nenhum aplicativo. Afinal, o ato de precisar fazer a instalação de um app no computador ou no celular não é prático. E, dentro desse contexto, a boa notícia é que de fato existem algumas alternativas que permitem fazer o download dos vídeos em questão e deixá-los salvos para serem vistos sempre que houver necessidade ou vontade.

E é justamente sobre isso que se trata o artigo a seguir: nele, é possível conferir o passo a passo do que deve ser feito para a realização de cada download.

É possível baixar vídeos do Youtube sem pagar ou instalar nada | Imagem: NordWood Themes / unsplash.com

Baixar vídeos do Youtube pode ser muito mais prático do que parece

O processo de baixar vídeos do Youtube sem fazer uso de aplicativos é consideravelmente simples, quando é seguido o passo a passo abaixo:

1. Selecionar o vídeo que será baixado, lembrando que pode ser literalmente qualquer vídeo hospedado na plataforma;

2. Copiar toda a URL deste vídeo, que nada mais é do que seu endereço eletrônico;

3. Entrar no site SaveForm, por meio do endereço web https://pt1.savefrom.net/53/;

4. Colar no espaço apropriado a URL que foi copiada anteriormente;

5. Selecionar como deseja fazer o download (se somente o áudio ou o arquivo todo);

6. Aguardar que o download seja finalizado, e testar se ele está abrindo como deveria.

Mais simples, impossível!

É preciso realmente poucos minutos até que o vídeo desejado esteja totalmente salvo, seja no computador ou mesmo no celular.

Também é possível baixar vídeos do Youtube no celular

O processo apresentado acima pode parecer complicado para as pessoas que usam o aplicativo do Youtube, ao invés de navegar pela plataforma diretamente pelo computador.

Porém, no que diz respeito aos dispositivos móveis, também não há segredo.

O passo a passo, por sinal, é parecido. Porém, ao escolher o vídeo a ser baixado, o usuário deverá clicar na opção “Compartilhar” e, em seguida, selecionar “Copiar link”.

Então, deverá acessar o site acima mencionado e colar esse link na área específica, selecionando depois o formato que deseja para o arquivo.

Depois, claro, será só clicar no botão correspondente ao download e aguardar.

Ou seja: mesmo por meio de dispositivos móveis, também dá para baixar vídeos do Youtube sem precisar de nenhum app específico.

Os aplicativos disponíveis exigem atenção por parte do usuário

Embora o passo a passo exista e seja muito eficaz, não é raro encontrar quem prefira baixar aplicativos específicos, na hora de conseguir manter salvo para si algum vídeo postado no Youtube. Porém, este tipo de prática exige muito cuidado.

É muito importante conhecer a procedência de todo aplicativo, antes de fazer a instalação no celular, pois muitos app podem ser acompanhados de vírus muito prejudiciais, que podem roubar dados e comprometer o funcionamento do aparelho, por exemplo.

Ou seja: deve-se instalar somente algo que realmente é de confiança. E isso, claro, se realmente houver necessidade, uma vez que é possível baixar vídeos do Youtube de outras formas, e sem precisar pagar ou baixar nada para isso.

