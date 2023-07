Você é assim? ESTES são os comportamentos tóxicos que afastam as pessoas

Você já parou para analisar que existem algumas companhias que podem se desfazer com o tempo? Isso é comum, afinal, cada pessoa segue a sua vida, e nem sempre conseguimos manter contato com todos os amigos que já fizemos um dia.

Existem algumas amizades que se desfazem por conta de algumas atitudes e comportamentos que temos, fazendo com que nenhuma pessoa consiga continuar perto de você.

Isso é um grande problema, pois assim você não consegue manter nenhum vínculo afetivo com as pessoas, o que faz com que elas se afastem de você.

E é pensando nisso que separamos abaixo uma lista de motivos que podem fazer com que as pessoas se afastem de você, veja mais.

Fique por dentro dos comportamentos que afastam as pessoas. | Imagem: Helena Lopes / unsplash.com

7 tipos de pessoas que afastam os amigos

Pessoas que somem do nada

A Se você é uma pessoa que some do nada sem dar nenhuma satisfação para os seus amigos, isso pode ser um comportamento considerado bem ruim, fazendo com que eles queiram permanecer longe de você.

2. Pessoas críticas demais

As pessoas que somente criticam tudo e todos ao seu redor são aquelas que não conseguem ver o lado bom das coisas, apenas a parte negativa de tudo, e isso faz com que seus amigos não queiram estar perto de você.

3. Pessoas com ego inflado

É comum sermos orgulhosos em alguma situação, mas existem pessoas que exageram com esse sentimento. Quando queremos ser o centro da atenção e passar por cima de outras pessoas, isso faz com que ninguém queira se manter por perto.

4. Pessoas muito dramáticas

As pessoas que exageram no drama e também não conseguem manter amigos por muito tempo, afinal, isso é muito desgastante para quem está ao seu redor.

É importante que as amizades tenham dias bons e leves, e não apenas conflitos e dramas envolvidos.

5. Pessoas muito pegajosas

Existem pessoas que são muito carinhosas com seus amigos, e isso é normal, mas ser muito pegajoso não gera conforto, apenas afastamento.

6. Pessoas fofoqueiras

Mesmo que fazer fofoca pareça algo tentador, é válido lembrar que isso pode fazer com que as pessoas não queiram estar perto de você justamente por não sentir confiança no que você fala.

7. Pessoas competitivas

Ser competitivo dentro dos limites é totalmente normal, mas deixar esse sentimento tomar conta de você pode criar rivalidades entre seus amigos. A amizade não deve ser baseada em guerras em que cada um quer mostrar que é melhor do que o outro, mas sim uma parceria.

5 sinais que alguém dá quando não vai com a sua cara

Respostas curtas e monossilábicas

2. Falta de iniciativa em manter a conversa

3. Críticas e sarcasmo constantes

4. Linguagem corporal rígida

5. Evitação e distância

