ESTAS frases da Barbie são perfeitas para usar nas suas redes sociais

O tema do momento, é todinho sobre: o Filme da Barbie. O longa-metragem em live action da boneca mais famosa e mais falada do mundo ganhou as bilheterias dos cinemas, quebrando recordes e emocionando fãs de várias idades e gêneros.

Para se ter uma noção, ‘Barbie’ já é a segunda maior bilheteria de estreia do Brasil — perdendo apenas para o filme de ‘Vingadores: Ultimato’, de 2019. Estima-se que os números nos cinemas cheguem à casa dos bilhões ao redor do mundo todo.

Mais do que uma aventura da boneca Barbie interpretada por Margot Robbie, o filme é uma jornada em busca de autoconhecimento, qual seu lugar e a sua missão no mundo. Ou seja, é bem mais do que uma comédia pastelão.

O roteiro, discute temas como feminismo, patriarcado e saúde mental de maneira leve.

Isso faz com que a obra tenha várias frases reflexivas e divertidas para levarmos para a vida — e que são ideais para legendas e conteúdos no Instagram.

Veja mais sobre algumas dessas frases que separamos para vocês.

15 frases da Barbie, para usar como legenda no Instagram. | Foto: Reprodução / Warner Bros. Pictures

15 frases do filme ‘Barbie’ que darão ótimas legendas para o seu Instagram

“Barbie tem um dia perfeito todos os dias, mas Ken só tem um bom dia quando Barbie olha para ele” – Narradora; “Não tenho nenhum grande plano. Só uma festa gigante com todas as Barbies, uma coreografia ensaiada e uma música sob medida. Você deveria dar uma passadinha lá” – Barbie; “Nós, mães, ficamos paradas para que nossas filhas possam olhar para trás e verem o quão longe chegaram” – Ruth; “Eu sei abrir espacate, tenho um corte de cabelo maluco e cheiro como um porão” – Barbie Estranha; “Preciso de uma caneta clicável” – Ken; “Espero que ninguém nos veja. Temos uma Barbie em tamanho real no nosso carro. Como isso aconteceu? Como você está aqui? Você é, tipo, uma ideia” – Sasha; “Sou treinado para ficar parado e confiante aqui” – Ken; “Ela não está morta, só está tendo uma crise existencial” – Barbie Estranha; “Barbie pode ser qualquer coisa, então as mulheres podem ser qualquer coisa” – Narradora; “O mundo real não é perfeito, mas ele me inspira” – Barbie; “Eu sou um homem liberal, sei que chorar não é fraqueza” – Ken; “Todos se voltem para a Barbie ao seu lado e digam a ela o quando a amam, elogiem-na” – Barbie Presidente; “Ou você sofreu lavagem cerebral ou você é feia e esquisita. Não existe meio-termo” – Barbie; “É literalmente impossível ser mulher” – Barbie; “Aprendi a chorar. Primeiro foi só uma lágrima, mas depois saiu um monte” – Barbie.

Como o filme Barbie se tornou a maior estreia do ano?

O filme “Barbie” é a maior estreia do ano nos Estados Unidos e Canadá até agora, informou a distribuidora Warner Bros.

Estima-se que US$ 155 milhões (aproximadamente R$740 milhões de reais) foram arrecadados no fim de semana de estreia, segundo a empresa.

Enquanto isso, “Oppenheimer” — também lançado na semana passada — arrecadou US$ 93,7 milhões (cerca de R$ 447 milhões) nos Estados Unidos, segundo a Universal Pictures.

