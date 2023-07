Governo deposita auxílio de quase R$ 1.290,00 para os brasileiros

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável por garantir a proteção social dos trabalhadores brasileiros, proporcionando amparo aos aposentados e pensionistas. Para facilitar o planejamento financeiro desses beneficiários, o INSS divulga anualmente o calendário de pagamentos, antecipando as datas em que os benefícios serão disponibilizados ao longo do ano.

Recentemente o valor de R$ 1.320 já pode ser sacado pelos segurados do Instituto, tanto para aqueles que ganham até um salário mínimo, quanto para os assegurados que ganham um valor superior. Os saques podem ser feitos através da a Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, dependendo de qual programa o beneficiário está cadastrado. Para realizar o saque, basta:

Entrar no app Meu INSS; Selecionar a aba de consultar o número do Pasep que está marcado como NIT; Depois clicar em “Solicitar o saque do PIS/PASEP”; O trabalhador deverá escolher a forma de saque (crédito em conta ou presencial); Verificar seus dados e selecionar “Confirmar saque”. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também anunciou o pagamento do 13° do INSS para seus assegurados. A medida beneficiará mais de 30 milhões de beneficiários do INSS, com os pagamentos ocorrendo entre os meses de maio e junho. Para ter ciência de quando os valores serão depositados, é necessário ficar atento ao calendário completo do programa.

Governo deposita auxílio de quase R$ 1.290,00. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Calendário de repasses do INSS

Para aqueles que possuem a renda de até um salário mínimo, o calendário para recebimento está descrito abaixo:

Número final do benefício Data de liberação 1 25/07 2 26/07 3 27/07 4 28/07 5 31/07 6 01/08 7 02/08 8 03/08 9 04/08 0 07/08

Para pessoas que possuem mais de um salário mínimo, o calendário está descrito abaixo:

Número final do benefício Data de liberação 1 e 6 01/08 2 e 7 02/08 3 e 8 03/08 4 e 9 04/08 5 e 0 07/08

Porque é importante pagar o INSS?

Pelo fato do INSS garantir a sua aposentadoria e outros benefícios mais específicos, contribuir com a Previdência Social é muito importante. Como vimos acima, ele pode servir como uma fonte de renda extra e, para algumas pessoas, é o único salário que ela recebe depois da aposentadoria.

