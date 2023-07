Feng Shui ensina a atrair riqueza para sua casa utilizando louro

O Feng Shui é uma famosa filosofia asiática, cuja origem e taoísta, e dá imenso valor à energia de todas as coisas. Segundo seus postulados, a exata ordem dos objetos e, ainda, o uso dos elementos certos podem ajudar qualquer pessoa a alterar a energia do seu lar. Sendo que uma de suas teorias (uma das principais, por sinal), diz respeito ao uso do louro como forma de atrair riqueza e mais prosperidade.

Esta planta aromática, por sua vez, é muito usada nos preparos culinários, assim como elemento com poder de repelir pragas. Além disso, suas folhas também são muito usadas na realização de rituais voltados para a energia, assim como a própria filosofia asiática sugere.

Ocorre que, de acordo com esta filosofia, estas folhas têm poder de “chamar dinheiro” e fartura. Mas, para isso, é preciso saber exatamente onde elas devem ser colocadas.

Esta planta tão comum de fato pode atrair riqueza | Imagem: vojtech Havlis / unsplash.com

Como usar as folhas de louro para atrair riqueza

Para atrair riqueza utilizando a planta louro, não basta simplesmente mantê-la no jardim, por exemplo.

A abundância de fato virá somente se a planta em questão for colocada em locais estratégicos, como explicado abaixo:

O poder do louro na porta de entrada da casa

O Feng Shui sugere que o primeiro lugar da casa que deve contar com a presença do louro é justamente a porta da frente, que atua basicamente como uma espécie de “boca” pela qual as vibrações entram no imóvel.

Prender um galho da planta fresca exatamente na moldura da porta já pode ser o suficiente para atrair as energias positivas e a abundância, conforme as pessoas entram neste espaço.

O poder do louro no espaço de home office

Quem tem um espaço de trabalho em casa, mesmo que seja somente uma mesa e não um cômodo inteiro, pode usar as folhas de louro como decoração.

Elas irão ajudar (e muito) na concentração e no surgimento de grandes oportunidades financeiras. Desta forma, permitirão que a pessoa tenha sucesso nos empreendimento e na produtividade, o que definitivamente é essencial para atrair riqueza.

O poder do louro na sala de jantar

Segundo o Feng Shui, aproveitar as folhas de louro para colocá-las dentro de um belo vaso decorativo e deixar o mesmo bem no centro da mesa de jantar é a iniciativa ideal para criar uma atmosfera que seja acolhedora. Sendo que esta atmosfera irá atrair riqueza e muita abundância para quem está inserido nela.

Trata-se de algo que também é muito associado à ideia de celebração, não deixando de ser um dos melhores tipos de acessórios para compor o espaço no qual a família partilha refeições.

Outras formas de atrair riqueza para o lar

Quem de fato pretende atrair a riqueza pode utilizar as folhas de louro a seu favor, bem como pode recorrer a outras iniciativas, como ter plantas específicas no jardim e fazer alguns rituais durante a passagem de ano, por exemplo.

Porém, vale frisar que, paralelo a isso, também deve existir uma iniciativa de aprender a cuidar bem das próprias finanças, a fim de que a riqueza atraída possa ser mantida.

