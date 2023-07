Como usar o celular para fazer DINHEIRO EXTRA? 10 apps que funcionam

Muitas pessoas têm se perguntado se é possível encontrar aplicativos que permitam ganhar dinheiro usando apenas o celular. E para mostrar que sim, apresentaremos algumas opções populares utilizadas por diversas pessoas que já conseguem obter renda suficiente para quitar dívidas, complementar a renda mensal ou até mesmo financiar um novo hobby.

Esses aplicativos que vamos compartilhar são totalmente gratuitos e possuem interfaces intuitivas, além de já serem bem conhecidos pelo público. Outro ponto positivo é que todos eles oferecem flexibilidade de horário, permitindo que você trabalhe no seu próprio tempo após um simples processo de cadastro.

Os melhores apps pra fazer uma renda extra

Com o intuito de auxiliar na escolha dos recursos mais adequados, compilamos uma lista dos 10 aplicativos mais bem avaliados para gerar renda através do celular. Essas opções têm sido amplamente utilizadas por muitas pessoas para obter uma renda extra mensal, proporcionando um alívio financeiro de forma fácil e ágil.

Tik Tok: O popular aplicativo Tik Tok, também conhecido como “Tico Teco”, tem conquistado pessoas ao redor do mundo. Disponível em 155 países e em 75 idiomas, é compatível com Android e iOS. Os usuários podem ganhar dinheiro produzindo conteúdo, mas também têm a opção de assistir aos vídeos de outros criadores. Quanto mais vídeos são assistidos, mais dinheiro é acumulado, e ainda é possível ganhar ao indicar o aplicativo para amigos e completar tarefas diárias. A moeda do aplicativo é chamada de “Rubi”, e 10.000 Rubis equivalem a R$ 1. Os saques podem ser realizados a partir de R$ 1,50 e até R$ 20,00.

PagBank: O PagBank permite que os usuários ganhem dinheiro através do programa de indicação. Ao indicar o aplicativo para outras pessoas e convencê-las a se cadastrar, tanto o indicador quanto o indicado recebem recompensas. Não há burocracia no processo, e o dinheiro é recebido de forma simples e rápida. O usuário pode gerar seu link de indicação no app ou pelo site da PagSeguro, compartilhá-lo nas redes sociais ou grupos, e assim ganhar uma renda extra de forma automática e com baixo esforço.

Eduzz: A plataforma Eduzz funciona como um mercado de afiliados, onde é possível divulgar e vender produtos físicos e digitais, recebendo comissões sobre as vendas realizadas. O afiliado indica produtos e serviços que solucionam problemas específicos para os clientes. A divulgação pode ser feita em grupos de WhatsApp, lista de e-mails, redes sociais ou através de anúncios no Google Ads, permitindo que os afiliados obtenham ganhos significativos.

GetNinjas: O aplicativo GetNinjas é voltado para freelancers e autônomos que oferecem serviços em diversas áreas, como moda e beleza, assistência técnica, saúde, design, aulas e redação. Para se destacar como freelancer, é importante ter empatia, uma boa comunicação, cumprir prazos e ser criativo. O cadastro no app é simples, e os profissionais podem se candidatar a vagas que se encaixem em suas habilidades e perfil.

Enjoei: O aplicativo Enjoei é uma plataforma de venda de produtos usados, onde é possível se desfazer de itens que não são mais utilizados e obter uma renda extra. Os vendedores só recebem após o produto chegar ao comprador, garantindo a segurança da transação. É uma ótima opção para dar um novo destino a objetos que estão parados em casa.

OLX: A OLX é uma das maiores plataformas de desapego do Brasil, onde é possível anunciar e vender diversos tipos de produtos usados, desde livros e roupas até veículos. É uma oportunidade de limpar a casa e fazer uma renda extra com itens que não são mais necessários.

BlaBlaCar: Diferente do Uber, o BlaBlaCar permite que os usuários ganhem dinheiro oferecendo caronas para outras pessoas que precisam viajar para longas distâncias. É uma alternativa para quem busca economia nas viagens e uma forma de fazer uma renda extra com o próprio veículo.

Uber: Trabalhar como motorista na Uber é uma alternativa para quem busca uma renda extra ou principal. É uma opção para quem possui um veículo e atende aos requisitos da plataforma, como idade mínima de 21 anos, CNH definitiva e atestado de antecedentes criminais.

iFood: O iFood é uma plataforma de delivery que oferece oportunidades para entregadores. Os profissionais podem trabalhar com motos ou bicicletas, realizando entregas e ganhando por cada serviço realizado.

Rappi: Assim como o iFood, o Rappi é outra opção para quem deseja trabalhar como entregador de delivery. É uma oportunidade para quem busca uma renda extra ou mesmo para quem já trabalha como entregador em outros aplicativos.

Muitas oportunidades

Como podemos perceber, há uma variedade de aplicativos disponíveis para ajudar a gerar uma renda extra usando o celular. Tudo o que você precisa é de um dispositivo móvel, conexão com a internet e muita dedicação.

Essas opções incluem a venda de itens que você não usa mais, assistir a vídeos, realizar entregas ou até mesmo trabalhar como freelancer, utilizando suas habilidades. No entanto, é importante ter em mente que esses aplicativos não são uma fonte de enriquecimento rápido; eles oferecem apenas um auxílio financeiro adicional no final do mês. Portanto, é uma forma de dar um reforço financeiro, mas não deve ser considerada como uma solução milagrosa para resolver problemas financeiros de forma significativa.

